Coreea de Sud relaxează regulile de import pentru hrana de animale

Veste bună pentru producătorii și exportatorii de hrană pentru animale: Coreea de Sud a anunțat prelungirea perioadei de grație pentru conformarea la noile cerințe de import.

Extinderea termenului de conformitate cu doi ani

Pe 12 decembrie 2025, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Afacerilor Rurale din Coreea de Sud a modificat Notificarea privind cerințele de sănătate la importul hranei pentru animale, oferind o perioadă suplimentară de doi ani pentru conformare.

Inițial, cerințele publicate pe 14 ianuarie 2025 permiteau produselor de hrană pentru animale exportate în Coreea de Sud să utilizeze certificatele de sănătate existente fără aprobarea facilităților până pe 31 decembrie 2025. Modificarea recentă extinde această perioadă până pe 31 decembrie 2027.

Reguli speciale pentru hrana cu ingrediente din rumegătoare

Este important de știut că hrana pentru animale care conține ingrediente provenite de la rumegătoare trebuie să respecte noile cerințe de import chiar și după prelungirea termenului. Exportatorii trebuie să se asigure că astfel de produse respectă regulile în vigoare pentru a evita blocajele la vamă, notează Pet Food Industry.

Ce înseamnă pentru iubitorii de animale și producători

Această extindere a termenului oferă producătorilor și distribuitorilor mai mult timp pentru a se adapta la noile norme, fără a afecta disponibilitatea hranei pentru animale pe piața sud-coreeană. Iubitorii de animale pot fi liniștiți că produsele preferate vor rămâne accesibile în următorii doi ani.