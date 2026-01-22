Ce se întâmplă cu câinii de carne din Coreea după interzicerea consumului la nivel național. Animalele, în pericol să moară pe străzi

Câinii de carne din Coreea sunt în pericol să moară pe străzi, după ce interzicerea consumului la nivel național a dus la ordinul de golire a fermelor. Asociațiile de protecție a animalelor depun eforturi pentru ca animalele să fie duse fie în centre de reabilitare, fie să le găsească adăposturi.

Ce se întâmplă cu câinii de carne din Coreea

Numărul de ferme de carne canină din Coreea scade simțitor, ca urmare a decizie guvernului de a interzice consumul de carne. În consecință, a apărut întrebarea legată de soarta animalelor aflate încă în sistem și care vor rămâne până la intrarea în vigoare a interdicției, în februarie 2027.

Ministerul Agriculturii, Alimentației și Afacerilor Rurale a confirmat că cel puțin 468.000 de câini se află încă în ferme, iar circa 6.000 sunt în unități comerciale conexe, cum ar fi abatoare, centre de distribuție sau chiar restaurante. În urma interdicției, s-a început eliberarea acestor spații, însă fără soluții și planuri în ceea ce privește modul în care animalele se vor descurca atunci când vor fi eliberate în sălbăticie.

Nu este loc în adăposturi pentru câinii ce vor fi eliberați

Potrivit Humane World for Animals Korea, adăposturile canine de stat din întreaga țară, adesea operate de administrațiile locale, sunt deja la capacitate maximă. Organizația susține că țara este departe de a fi pregătită să ofere o viață nouă numărului mare de câini care vor fi eliberați.

„Proprietarii fermelor de carne, care se confruntă cu interdicția guvernamentală, sunt dispuși să renunțe la câinii lor și vor să termine cu ei. În același timp, administrațiile locale nu pot primi aceste animale din cauza lipsei de spațiu în adăposturile lor. Facilitățile la nivel național sunt literalmente la capacitate maximă în acest moment”, a declarat Lee Sang-kyung, lider al echipei de campanie pentru Humane World for Animals Korea, potrivit koreatimes.co.kr.

În timp ce guvernul sprijină operatorii economici să facă schimbarea către alte afaceri, siguranța câinilor ce urmează să fie eliberați este neglijată.

„Scopul final al interdicției este de a proteja bunăstarea câinilor. Dar guvernul nu a emis nicio directivă pentru a asigura acest lucru. Pur și simplu i-a notificat pe proprietarii fermelor de carne să își închidă afacerile până la termenul limită și le-a spus să își «prelucreze» câinii în perioada de grație dinaintea interdicției. În practică, metodele fermierilor de «prelucreze» câinii sunt aparent letale, iar metodele lor de ucidere sunt departe de a fi umane”, a mai spus Lee.

Se cere implicarea guvernului în salvarea animalelor

Împreună cu alți doi membri ai organizației Humane World for Animals Korea, Lee s-a aflat marți la Centrul Logistic al Aeroportului Internațional Incheon pentru a trimite 16 câini salvați la un centru de reabilitare din Vaudreuil-Dorion, Canada.

„Acum, că toate fermele sunt obligate să prezinte guvernului planurile lor de închidere a afacerilor, intenționez să colaborez cu autoritățile pentru a identifica locațiile altor ferme cu câini care trebuie salvați”, a spus Lee.

În timp ce organizația depune eforturi pe cont propriu, se cere sprijinul guvernului pentru ca măsurile de ajutor să fie acordate concomitent operatorilor, dar și animalelor.

