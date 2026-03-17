Autoritățile din Shanghai au decis asupra unui set de reguli clare pentru serviciile dedicate animalelor de companie, marcând astfel o premieră la nivel național. Noile standarde vizează întregul proces, pornind de la achiziționarea unui animal, și până la serviciile veterinare și de îngrijire ale acestuia.

Shanghai introduce primele reguli clare pentru serviciile dedicate animalelor de companie

Una dintre cele mai importante măsuri este alocarea unei identități unice fiecărui animal. Altfel spus, fiecare patruped va avea un cod QR ce va putea fi scanat, iar viitorii proprietari vor putea verifica rapid și simplu informațiile esențiale, precum istoricul medical, rezultatele testelor, proveniența animalului și istoricul tranzacțiilor. Scopul este crearea unui sistem transparent și ușor de urmărit pentru fiecare animal, potrivit citynewsservice.cn.

Noile standarde din Shanghai impun și obligații speciale pentru comercianți și clinici veterinare. Printre ele se numără afișarea corectă a prețurilor pentru servicii, dovada provenienței animalelor – pentru demonstrarea legalității, interzicerea certificatelor de pedigree false sau eliminarea taxelor ascunse. În plus, sunt stabilite reguli clare pentru testarea bolilor și pentru modul în care sunt oferite serviciile medicale, inclusiv consimțământul informat al proprietarilor.

Măsurile vin în contextul unei creșteri rapide a pieței animalelor de companie din China, unde animalele sunt din ce în ce mai des considerate membri ai familiei. Prin aceste reguli, autoritățile încearcă să protejeze atât animalele, cât și cumpărătorii. Specialiștii spun că acest sistem ar putea deveni un model și pentru alte orașe, atât din China, cât și din alte țări.

Citește și: