Shanghai introduce primele reguli clare pentru serviciile dedicate animalelor de companie. Care sunt noile standarde

Raluca Alexe 17 martie 0 comentarii
Autoritățile din Shanghai au decis asupra unui set de reguli clare pentru serviciile dedicate animalelor de companie, marcând astfel o premieră la nivel național. Noile standarde vizează întregul proces, pornind de la achiziționarea unui animal, și până la serviciile veterinare și de îngrijire ale acestuia.

Shanghai introduce primele reguli clare pentru serviciile dedicate animalelor de companie

Una dintre cele mai importante măsuri este alocarea unei identități unice fiecărui animal. Altfel spus, fiecare patruped va avea un cod QR ce va putea fi scanat, iar viitorii proprietari vor putea verifica rapid și simplu informațiile esențiale, precum istoricul medical, rezultatele testelor, proveniența animalului și istoricul tranzacțiilor. Scopul este crearea unui sistem transparent și ușor de urmărit pentru fiecare animal, potrivit citynewsservice.cn.

Noile standarde din Shanghai impun și obligații speciale pentru comercianți și clinici veterinare. Printre ele se numără afișarea corectă a prețurilor pentru servicii, dovada provenienței animalelor – pentru demonstrarea legalității, interzicerea certificatelor de pedigree false sau eliminarea taxelor ascunse. În plus, sunt stabilite reguli clare pentru testarea bolilor și pentru modul în care sunt oferite serviciile medicale, inclusiv consimțământul informat al proprietarilor.

Măsurile vin în contextul unei creșteri rapide a pieței animalelor de companie din China, unde animalele sunt din ce în ce mai des considerate membri ai familiei. Prin aceste reguli, autoritățile încearcă să protejeze atât animalele, cât și cumpărătorii. Specialiștii spun că acest sistem ar putea deveni un model și pentru alte orașe, atât din China, cât și din alte țări.

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

,

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

