Pentru milioane de proprietari de animale de companie din China, Festivalul Primăverii nu este complet fără prezența patrupedelor. Anul acesta, în special, au primit vești foarte bune. Un număr record de 110 stații de tren de mare viteză și 170 de trenuri speciale oferă acum servicii de transport pentru animale de companie, o creștere semnificativă față de cele 54 de trenuri existente anterior. Această extindere va permite câinilor și pisicilor să călătorească cu trenul spre casă pentru Anul Nou Chinezesc (17 februarie 2026), notează Macau Business.

Animale de companie la Festivalul Primăverii din China

Această creștere a serviciilor feroviare a devenit o ușurare pentru mulți stăpâni de animale, în contextul celei mai mari migrații umane anuale din lume. Se preconizează o avalanșă de călătorii în China, până pe 13 martie, care va înregistra un număr istoric de 9,5 miliarde de pasageri interregionali.

Cea mai mare migrație anuală din lume devine pet-friendly

Transportul feroviar, un avataj datorită punctualității, prețurilor moderate și rezistenței la intemperii, se așteaptă să gestioneze 540 de milioane de călătorii, depășind toate recordurile anterioare. Grupul Căilor Ferate de Stat din China a implementat 251 de noi automotoare electrice (EMU) și a activat 3.109 km de linii noi pentru a satisface cererea în creștere.

La sediul China Railway Express (CRE) din Gara Hangzhou de Est, în provincia Zhejiang din estul Chinei, serviciul de transport animale de companie este în plină desfășurare.

Doamna Chen, o pasageră care își transportă câinele de la Hangzhou la Kunming, capitala provinciei Yunnan din sud-vest, o călătorie de 10 ore, a ales trenul după ce a efectuat cercetări ample.

„Călătoria ferată de mare viteză este cea mai fiabilă opțiune”, susține ea. Bineînțeles, oferă și opțiunea de a-și lua animalul de companie în această lungă călătorie prin țară.

Reguli pentru stăpâni

Proprietarii trebuie să sosească în gară cu cel puțin două ore înainte de plecare și să aibă asupra lor documentele de identitate și certificatele de carantină pentru animale. Patrupedele sunt apoi plasate în cutii de transport albe, depozitate în dulapurile speciale ale trenurilor de mare viteză.

„Am modernizat containerele cu dozatoare inteligente cu apă și sisteme de ventilație de urgență”, a declarat Wang Lin, managerul biroului CRE al stației. „Personalul nostru monitorizează temperatura, umiditatea și nivelurile de oxigen în timp real pe tot parcursul călătoriei”. La sosire, CRE anunță proprietarii de animale în termen de o oră prin SMS sau apel.

Joi, Liu Xianhao și-a transportat pisica Tuxedo de la Beijing la Hangzhou, la un cost de 460 de yuani (aproximativ 66 de dolari americani). „Serviciul este cu adevărat prietenos cu animalele de companie. Pisica mea a ajuns în stare bună, iar prețul este destul de rezonabil în comparație cu alte mijloace de transport”, a spus el.

O schimbare socială majoră: animalele devin membri ai familiei

Această îmbunătățire a serviciilor feroviare reflectă o schimbare socială amplă în China. Populația de animale de companie (câini și pisici) din mediul urban a ajuns la 126 de milioane în 2025, piața de consum extinzându-se la 312,6 miliarde de yuani.

Pe măsură ce animalele trec de la statutul de „companioni” la cel de „membri ai familiei”, cererea de călătorii convenabile a crescut vertiginos. Prin conectarea rețelei feroviare de 540 de milioane de pasageri cu 126 de milioane de animale de companie, operatorul feroviar din China se asigură că niciun membru al familiei, fie el om sau blană, nu este lăsat în urmă de Anul Nou Chinezesc.