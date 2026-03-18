O femeie din Thurnscoe, Barnsley, Anglia, a primit interdicție să mai hrănească pisicile fără stăpân. Primăria locală i-a trimis o avertizare oficială prin care i se cere să nu mai dea de mâncare animalelor, deși face acest lucru de mai bine de 20 de ani.

Colette Boler, în vârstă de 62 de ani, și-a dedicat ultimele două decenii unei colonii de pisici dintr-un parc industrial din zonă. Recent, ea a primit o scrisoare de la Barnsley Council, ca urmare a plângerilor unei afaceri locale ce invocă riscuri pentru sănătate.

Municipalitatea a avertizat-o pe femeie că, dacă va ignora această interdicție, riscă o amendă de până la 2.500 de lire sterline.

„Sunt complet devastată. Pisicile au fost mereu parte din viața mea și le-am oferit tot ce am putut pentru a le ține în siguranță și sănătoase”, a declarat Colette, potrivit itv news.

Cazul femeii a stârnit reacții de ambele părți: în timp ce unii localnici sprijină eforturile acesteia pentru îngrijirea pisicilor, alții spun că regulile privind sănătatea publică trebuie respectată indiferent de condiții.

Autoritățile locale au precizat că avertismentul nu este un atac la adresa iubitorilor de animale, ci o măsură pentru a preveni riscurile sanitare asociate hrănirii necontrolate a animalelor stradale.

