Cinci hoți din Constanța au crezut că dau o spargere fără să fie prinși, până când pisicile de la parter au intrat în scenă. Vigilente, felinele s-au apucat să facă gălăgie mare, trezind vecinii. Făptașii s-au evaporat imediat, animalele reușind să-i sperie.

Jaf împiedicat de pisici

Cei cinci răufăcători au ajuns la blocul din cartierul Tomis Nord cu intenția să fure. Unul dintre ei urma să urce până la apartamentul de la etajul 1, iar ceilalţi să țină de șase și să dea alarma în caz că apare cineva. Dar n-au luat în calcul pisicile de la parter, adevărate agenți de pază cu mustăți.

“Acolo era poarta deschisă, lacătul tăiat. Şi dincoace era lacătul tăiat şi eu când i-am văzut, ei au fugit. Era unul aici pe gratii, restul doi erau în curte, unul acolo şi încă doi pe partea cealaltă. Dar erau copii mici, până în 18 ani erau”, a declarat femeia care hrănește pisicile pentru Observator.

“Când am venit, pisica mea stătea aici pe geam. Şi a început dintr-o dată să ţipe şi mai aveam trei pisici aici pe geam, că le dau de mâncare. Şi au început să ţipe, să ţipe, ţipau tare. Miau, miau, miau şi au început să fugă”, a mai spus femeia. “Cică n-au reuşit, că au fugit. Bine că eu stau la etajul 2, nu are pe unde să urce la mine”, a relatat un vecin.

Explicația medicului veterinar

Medicii veterinari susțin că nu e magie: animalele au simțuri mai fine decât orice sistem de supraveghere: “Câinii sunt cei care se bucură să ne alerteze, se bucură să ne anunţe de prezenţa unui intrus. Fac asta instinctiv, natural. Însă şi pisicile, dacă au un element de noutate în viaţa lor, mai ales pe timpul nopţii când trebuie să fie linişte, fireşte că pot reacţiona şi ele zgomotos şi, iată, să îşi facă datoria de paznic”, a explicat dr. Adrian Bîlbă.

Nu este prima dată când hoții atacă acest cartier din Constanța: “Chiar anul trecut, tot aşa, lumea s-a lamentat. Cineva spunea că l-a văzut cocoţat aşa, dar era în casă. Şi a sărit, a căzut, nu ştiu ce a făcut. Şi dacă îi prinde nu le face nimeni nimic”, a precizat Ion Nicolae, preşedintele de bloc.