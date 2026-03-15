Într-un apartament din Teplice, Cehia, poliția a găsit peste 100 de pisoi morți în congelator. Proprietara în vârstă de 49 de ani ambalase cu grijă animalele moarte în pungi de plastic subțiri și le congelase.

Peste 100 de pisoi morți

Serviciile cehe de urgență au fost chemate la casa femeii pentru că aceasta era suspectată că ține 25 de pisici în condiții groaznice. Însă, oamenii legii au descoperit la fața locului animale malnutrite, care trăiau în propriile excremente, potrivit ziarului Blesk. Felinele sufereau de infecții purulente, acarieni și infecții oculare.

În timpul percheziției, peste 100 de pisoi morți au fost găsiți în congelator. Animalele fuseseră împachetate cu grijă în pungi de plastic și congelate.

„Femeia în vârstă de 49 de ani a fost pusă sub urmărire penală pentru trec capete de acuzare, toate referitoare la acte de cruzime față de animale: maltratarea animalelor, deținerea lor în condiții necorespunzătoare și îngrijirea neadecvată. Ea ținea animalele în condiții nepotrivite și nu le îngrijea”, a transmis poliția.

Polițiștii spun că ar putea fi găsită vinovată și de alte infracțiuni. Conform autorităților, în apartamentul femeii se aflau aproximativ 25 de animale vii, slăbite și ținute în condiții deplorabile. Poliția nu a explicat cum au murit animalele și de ce proprietara le-a păstrat cadavrele.

Cum au aflat autoritățile

Cazul a ieșit la iveală după ce femeia a dus la un adăpost doi pisoi grav bolnavi. Starea lor a stârnit suspiciuni, iar angajații au alertat poliția. O percheziție a apartamentului a scos la iveală zeci de pisici neglijate. Animalele erau bolnave, unele sufereau de râie. Potrivit vecinilor, apartamentul era urât mirositor.

În timpul intervenției, femeia a vrut să scape de pisici, aruncându-le pe fereastră. Din fericire, felinele au supraviețuit și au fost predate medicilor veterinari.

