București renunță la artificiile de Revelion și limitează drastic utilizarea lor. Persoanele care vor dori să organizeze spectacole pirotehnice trebuie să plătească o taxă de 500 de lei pe minut și au nevoie de acordul Primăriei, potrivit unui proiect votat de Consiliul General. Cei care nu respectă măsurile vor fi amendați de polițiștii locali.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Și Capitala renunță la artificii

Primăria Capitalei și cele de sector vor folosi la festivități lasere de lumini și spectacole cu drone. Măsura a fost luată pentru a proteja cetățenii și animalele. Astfel, Bucureștiul se alătură altor orașe din tară care au renunțat deja la artificii, cum ar fi Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Constanța, scrie Digi24.

Având în vedere grija pentru animale și nevoia de aer curat, tot mai multe administrații locale își regândesc modul în care sărbătoresc trecerea dintre ani. Autoritățile române invocă două motive majore: zgomotul și stresul pe care artificiile îl provoacă patrupedelor și poluarea ridicată pe care o generează în noaptea de 31 decembrie.

Fără focuri de artificii de Revelion

Cluj-Napoca a fost printre primele orașe care au renunțat la artificiile clasice. Apoi Brașov, Iași și Suceava au anunțat un Revelion fără focuri de artificii publice, alegând în schimb jocuri de lumini și spectacole laser. Autoritățile au ascultat solicitările organizațiilor pentru protecția animalelor, conștiente de efectele traumatizante ale zgomotelor puternice asupra câinilor și pisicilor.

La Brașov, fostul primar anunțase încă din 2020 că, „pentru a-i proteja pe prietenii necuvântători”, artificiile nu vor mai fi organizate în centrul orașului.

Protejarea animalelor este motivul principal invocat de autorități

Buzăul este al șaselea oraș care va sărbători un Revelion fără pocnitori, înlocuindu-le cu un spectaculos show de lumini. Măsura pune accent atât pe grija față de animalele sălbatice din parcul Crâng, cât și de micii prieteni necuvântători ai locuitorilor.

Protejarea animalelor este motivul principal invocat de oficiali. Zgomotul infernal și luminile bruște sperie câinii, pisicile și păsările, care se panichează, se rătăcesc sau se rănesc. Medicii veterinari susțin că animalele aud mult mai bine decât oamenii și că pocniturile puternice le pot provoca pierderea auzului sau comportamente neobișnuite.

Pe lângă efectele asupra patrupedelor, artificiile poluează și aerul. În noaptea dintre ani, cantitatea de particule fine din aer crește mult din cauza substanțelor toxice din artificii. Resturile pirotehnice conțin metale grele, cum ar fi plumbul sau cuprul, care ajung apoi în sol și apă. După petrecerile de Revelion, parcurile și străzile rămân pline de tuburi și fragmente de artificii, care sunt periculoase pentru animale și murdăresc orașele.

