Un incendiu provocat de explozia unei butelii s-a produs, sâmbătă seara, într-un apartament aflat la primul etaj al unui bloc din Bârlad, la locul producerii evenimentului intervenind reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi ai Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui, transmite Agerpres.

Explozie urmată de un incendiu într-un apartament din Bârlad

Potrivit prefectului judeţului Vaslui, Eduard Popica, o persoană a suferit arsuri şi alta a făcut un atac de panică, ambele fiind transportate la Spitalul Municipal de Urgenţă “Elena Beldiman” Bârlad, iar un căţel a fost rănit.

Câine prins în incendiu, salvat de pompieri

Incendiul a fost lichidat, însă fumul a cuprins toate palierele blocului şi s-a intervenit pentru a se verifica dacă mai există şi alte persoane în apartamentele vecine. Un căţel care era chiar lângă butelie când s-a produs explozia a fost rănit, pompierii intervenind pentru a-i salva viaţa, a declarat prefectul Eduard Popica. La faţa locului a fost solicitată şi o echipă a DSVSA pentru a îngriji animalul.

Pompierii vasluieni s-au chinuit jumătate de oră să salveze de la moarte câinele rănit în explozie. Ajutaţi şi de o echipă de la direcţia sanitar-veterinară, n-au renunţat până când nu l-au readus la viaţă pe animal.

Echipa DSVSA a continuat manevrele până când cățelul a dat semne că îşi revine. După mai bine de 30 de minute, patrupedul a fost readus la viaţă.

70 de persoane au fost evacuate din bloc

Lupta cu focul nu a fost deloc uşoară. Explozia a fost urmată de un incediu uriaş, iar fumul cuprinsese deja toate palierele blocului. Un bărbat a suferit arsuri, în timp ce soţia lui, imobilizată într-un scaun cu rotile, a făcut un atac de panică.

“Este vorba despre un bărbat în vârstă de 69 de ani care prezenta arsuri de gradul 2 şi 3 pe aproximativ 10% suprafaţă corporală, mai exact la nivelul feţei, gâtului şi celor două mâini. După acordarea primului ajutor, acesta a fost transferat în regim de urgenţă la spitalul din Bârlad”, a precizat Daniel Ungureanu, purtător de cuvânt SAJ Vaslui, pentru Observator.

În total, 70 de persoane au fost evacuate din blocul cu pricina. Unii nu s-au putut întoarce acasă peste noapte. Incendiul a fost lichidat după aproape o oră de intervenţie a pompierilor. Poliţia a deschis un dosar penal, iar specialiştii vor stabili dacă structura de rezistenţă a blocului a fost afectată de flăcări.