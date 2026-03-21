Doi mânji adorabili, dar complet diferiți, de la Herghelia Tulucești, fac deliciul iubitorilor de cai în această perioadă. În timp ce unul este curajos și curios, celălalt este mai timid și mai cu băgare de seamă. Ambii au însă alură de campioni.

Doi mânji de la Herghelia Tulucești cuceresc internetul

Primul dintre ei, deja cunoscut drept „micul explorator”, a avut parte de prima ieșire în lume: curios, energic și dornic să descopere totul din jur. A analizat terenul, a încercat și un prim galop, și chiar dacă s-a împiedicat, asta nu l-a oprit să își continue aventura.

În contrast total, cel de-al doilea mânz pare opusul lui: timid, atent și mult mai calculat. În loc să se aventureze, preferă să observe lumea în liniște, cu privirea mereu întoarsă spre mama sa.

Dincolo de diferențele de comportament însă, ambii mânji ascund o poveste impresionantă. Ei sunt rezultatul programului de ameliorare genetică derulat la Herghelia Tulucești, având în pedigree nume legendare din sportul ecvestru, precum Chacco-Blue, Baloubet du Rouet sau Voltaire. Mai simplu spus, în spatele acestor începuturi mai mult sau mai puțin stângace e află un potențial uriaș datorat componentei genetice de top.

Pentru unul dintre mânji, povestea abia începe și la nivel oficial: are nevoie de un nume. Conform regulilor din 2026, acesta trebuie să înceapă cu litera „R”, iar propunerile deja înaintate sunt: Ronin, Rene și Rocky. Decizia finală va aparține Agenției Naționale pentru Zootehnie, care validează denumirile la nivel de rasă. Până atunci, urmăritorii pagini de Facebook ai Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva pot spune ce nume le place mai mult.

