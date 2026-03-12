Prima zi a Cheltenham Festival a fost marcată de o tragedie – un cal a murit după ce s-a accidentat grav în timpul unei curse.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un cal a murit în timpul Cheltenham Festival

În vârstă de opt ani, calul Hansard a suferit o accidentare fatală în timpul cursei Arkle Challenge Trophy, a doua cursă importantă a zilei. Medicii veterinari prezenți la fața locului au intervenit imediat, însă rănile au fost atât de grave, încât s-a luat decizia ca animalul să fie eutanasiat pentru a-i fi curmată suferința, potrivit Daily Mail.

Accidentarea calului este cu atât mai dramatică, cu cât totul s-a petrecut pe o porțiune destul de plană a traseului. Moartea animalului a fost confirmată la scurt timp după încheierea cursei. Cursa în care a avut loc incidentul a fost câștigată de calul Kargese, însă momentul tragic a umbrit atmosfera de concurs.

Hansard era antrenat de Gary și Josh Moore și aparținea unui sindicat de proprietari. De-a lungul carierei, calul participase la numeroase curse importante și obținuse cinci victorii din aproximativ 20 de starturi, câștigând peste premii în valoare de peste 100.000 de lire sterline.

Cheltenham Racecourse găzduiește anual festivalul de curse, unul dintre cele mai urmărite evenimente de profil din Marea Britanie, care atrage zeci de mii de spectatori și milioane de telespectatori. Moartea lui Hansard a stârnit reacții puternice, inclusiv din partea organizațiilor pentru protecția animalelor, care atrag frecvent atenția asupra riscurilor la care sunt supuse animalele în competițiile de acest tip.

Citește și: