PartnerVet se extinde în Brașov prin preluarea clinicii veterinare Lempeș

PartnerVet, liderul dezvoltării serviciilor veterinare din România, anunță integrarea Clinicii Veterinare Lempeș din Brașov în reţeaua sa de clinici şi spitale veterinare, parte din strategia grupului de extindere la nivel național. Prin această nouă achiziție, PartnerVet adaugă în portofoliu capabilităţi ridicate de radiologie digitală şi chirurgie minim invazivă pentru animale de companie.

PartnerVet preaia clinica veterinară Lempeș

Clinica Veterinară Lempeş-Braşov a fost fondată în anul 2012 de către Dr. Victor Makk. Dr. Makk este renumit pentru înfiinţarea primului cabinet veterinar privat din România, încă din anul 1990, şi este specializat în chirurgie ortopedică, având o vastă experienţă obţinută în clinici şi spitale veterinare din Europa.

Cu o echipă medicală formată din 9 medici veterinari, Clinica Veterinară Lempeş-Braşov oferă o gamă largă de servicii veterinare, de la servicii de imagistică, ecografie, radiologie digitală, EKG, CT şi până la intervenţii complexe de chirurgie minim invazivă, endoscopie, laparoscopie, bronchoscopie sau oftalmoscopie.

„Integrarea Clinicii Veterinare Lempeş-Braşov în rețeaua naţională PartnerVet marchează o etapă importantă în dezvoltarea noastră. Acest parteneriat ne oferă acces la programe structurate de mentorat și pregătire profesională în cadrul rețelei, la aparatură medicală modernă și la suport operațional, elemente esențiale pentru a ne concentra pe ceea ce contează cel mai mult: calitatea serviciilor medicale oferite pacienților noștri.” a declarat Dr. Victor Makk, fondator al Clinicii Veterinare Lempeş- Braşov.

„Achiziția Clinicii Veterinare Lempeş consolidează prezența PartnerVet în centrul țării și aduce în cadrul grupului competențe valoroase în domenii-cheie precum chirurgia minim invazivă și imagistica veterinară. Continuăm strategia noastră de dezvoltare accelerată la nivel național prin integrarea unor clinici performante, cu echipe puternice și orientate către excelență medicală, în beneficiul pacienților şi proprietarilor de animale de companie” a declarat Ioan Masca, CEO PartnerVet.

PartnerVet se concentrează în prezent pe standardizarea infrastructurii tehnologice și modernizarea clinicilor partenere, precum și pe dezvoltarea prezenței digitale și promovarea unităților din rețea. Grupul are planificate programe de pregătire profesională de peste 10,000 de ore în 2026, asigurând astfel creşterea standardelor de practică veterinară şi contribuind la formarea unei noi generaţii de medici veterinari pregătiţi în cele mai moderne protocoale medicale.

Despre PartnerVet

PartnerVet este o companie românească care îşi propune dezvoltarea şi integrarea serviciilor medicale veterinare din România. Cu o echipă de management specializată în dezvoltare şi eficientizare de operaţiuni, resurse umane, marketing, infrastructură IT şi optimizare financiară, grupul PartnerVet deţine cea mai extinsă reţea la nivel naţional, formată din trei spitale şi 19 clinici veterinare în Bucureşti, Chitila, Voluntari, Braşov, Cluj, Timişoara, Satu Mare, Constanţa, Tulcea, Sibiu şi Botoşani. Prin cei peste 250 de medici veterinari şi tehnicieni, grupul PartnerVet oferă o gamă largă de servicii veterinare pentru animale de companie şi animale exotice – de la consultaţii, medicină internă şi medicină preventivă, până la investigaţii şi intervenţii complexe de chirurgie generală, oncologie, ortopedie, neurologie, cardiologie, stomatologie, endoscopie şi hemodializă.