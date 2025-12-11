Fonduri pentru sterilizarea câinilor, adunate dintr-o „cană de fericire” în Satu Mare

Cea de-a XII-a ediţie a evenimentului “O Cană de Fericire” începe vineri, 12 decembrie, în Satu Mare, banii strânşi de către voluntarii asociaţiei Rotaract urmând să fie direcţionaţi spre o campanie de sterilizare a câinilor, informează organizatorii, potrivit Agerpres.

Campania „O Cană de Fericire” începe vineri

„Una dintre cele mai îndrăgite iniţiative comunitare din Satu Mare, ‘O Cană de Fericire’, ajunge în acest an la cea de-a XII-a ediţie şi debutează astăzi cu prima seară a campaniei. Timp de mai multe zile, Rotaract Club Satu Mare invită sătmărenii să se încălzească cu o cană de ceai, ciocolată caldă sau vin fiert, să descopere cele mai noi modele de căni şi, mai ales, să contribuie la o cauză care va avea un impact direct asupra comunităţii. Cauza din 2025: o campanie locală de sterilizare a animalelor de companie.

Fondurile strânse în cadrul ediţiei din acest an vor fi direcţionate către organizarea unei campanii de sterilizări pentru animale de companie, cu scopul de a reduce abandonul şi de a sprijini responsabilitatea în rândul proprietarilor de animale”, susțin organizatorii.

Doritorii vor putea achiziţiona căni şi băuturi de la rulota Rotaract din Pasajul Corneliu Coposu, timp de opt seri, în zilele de joi-duminică, în perioada 11-21 decembrie.

Ediţia de anul acesta pune la dispoziţia publicului trei modele speciale de căni inspirate din simboluri şi locuri reprezentative ale oraşului: Podul Transilvania în decor de iarnă; Cană cu ornamente de Crăciun; Cană cu peisaj de iarnă din zona Parcului Central, ce include siluetele Hotelului Aurora şi Hotelului Dacia, dar şi elemente dedicate cauzei: copii, căţei şi pisici jucându-se în zăpadă. La ediţiile din anii anterioare fondurile adunate au fost pentru achiziţionarea de aparatură pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare.

