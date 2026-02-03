Top cinci orașe perfecte pentru proprietarii de animale de companie. Unde să călătorești cu prietenul tău blănos în 2026

În Europa există cinci orașe perfecte pentru proprietarii de animale de companie și prietenii lor blănoși. În aceste locații poți călătorii în 2026 fără stres, astfel încât experiența ta și a animalului tău să fie de neuitat.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Top cinci orașe perfecte pentru proprietarii de animale de companie

Mai multe locații di aceste orașe au fost special aranjate în așa fel încât și câinele tău să se poată bucura de distracție și relaxare. Fie că este vorba de parcuri, restaurante sau muzee, acum și animalele se pot plimba fără probleme, fiind considerate membri ai familiei.

Pe primul loc se află orașul Roma, din Italia, care este de departe cel mai prietenos loc cu câinii. Italienii sunt cunoscuți pentru dragostea lor pentru animalele de companie, astfel că patrupezii sunt deseori întâlniți în zonele turistice și nu numai. Indiferent că mergi să bei o cafea sau să vizitezi un monument istoric, este foarte posibil să vezi persoane alături de cățeii lor. Aceștia pot călătorii chiar și transportul public, condiția fiind ținerea lor în lesă pe perioada călătoriei.

Pe lângă libertatea de mișcare, în Roma sunt și numeroase parcuri special dedicate câinilor, precum Grădinile Villa Borghese, unde animalele pot zburda libere. Și Plaja Bau, lângă Aeroportul Fiumicino, este permisivă cu blănoșii, care se pot distra în nisip și se pot bălăci în mare fără restricții, potrivit travelandtourworld.com.

Cele mai frumoase locuri unde să te plimbi cu câinele tău

Pe locul doi se află Amsterdam, din Olanda. Orașul cunoscut pentru canalele sale pitorești oferă câinilor multiple spații în care se pot juca liniștiți. Vondelpark , cel mai faimos parc al orașului, este un adevărat centru al iubitorilor de animale, unde câinii pot alerga fără lesă în zonele special amenajate pentru ei. Pe malul canalului există și numeroase cafenele în care câinii au voie să stea alături de oamenii ler atunci când aceștia vor să se bucure de o pauză.

Există, de asemenea, și plimbări cu barca ce acceptă animalele de companie. Acestea sunt disponibile prin intermediul unor companii precum Amsterdam Boat Trips , unde câinii sunt permiși la bord, atâta timp cât se simt confortabil să stea între picioarele stăpânului său. În plus, câinii de talie mică pot călători gratuit cu transportul public al orașului. Câinii mai mari, însă, au nevoie de un bilet special.

Un alt oraș prietenos cu animalele este Zurich, din Elveția. Celebru pentru spațiile verzi, curățenie și natură, acest oraș este foarte îndrăgit de iubitorii de animale tocmai pentru facilitățile naturale puse la dispoziție. În Zurich, câinii sunt bineveniți în restaurante , cafenele și chiar în transportul public . Animalele de companie mici pot călători gratuit cu tramvaiele și trenurile, iar câinii mai mari pot călători la un tarif redus.

Câinii au voie să alerge fără lesă în mai multe zone din Zurich, inclusiv Grunewaldsee – lac amenajat pentru înot, dar și Allmend Brunau , un parc mare perfect pentru plimbări și joacă. În Alpii Elvețieni există, de asemenea, mai multe trasee ce permit accesul câinilor, astfel încât animalele să se poată bucura alături de stăpânii lor de plimbare.

Facilități speciale pentru plimbările cu animale

Și în Berlin, din Germania, sunt numeroase locuri în care stăpânii de animale pot călătorii liniștiți alături de companionii lor blănoși. Câinii sunt permiși în majoritatea spațiilor publice, inclusiv cafenele, baruri și chiar unele muzee. Vizitatorii își pot lua animalele de companie cu transportul public , unde trebuie să fie ținute în lesă sau într-un transportor, iar câinii mai mari pot călători cu un bilet cu tarif redus.

Pentru distracțiile fără lesă, în Berlin au fost amenajate locuri speciale pentru câini, printre care Pădurea Grunewald și în Tempelhofer Feld , un fost aeroport transformat în parc public. În plus, hotelurile care acceptă animale de companie, precum The Hoxton și Orania.Berlin, oferă servicii speciale pentru animalele de companie, astfel că șederea va fi confortabilă atât pentru om, cât și pentru animal.

Ultimul, dar nu cel din urmă loc nemaipomenit pentru călătoria cu câinele, este orașul Bruges, din Belgia. Acesta nu doar că oferă un farmec medieval, dar Bruges oferă multiple facilități pentru animalele de companie care vor să exploreze alături de stăpânii lor.

Idei de destinații în Europa pentru oameni și animale

Cunoscut sub numele de „Veneția Nordului”, Bruges este un oraș mic, ușor de parcurs pe jos, cu canale, străzi pietruite și piețe pitorești. Câinii sunt bineveniți în majoritatea restaurantelor, cafenelelor și magazinelor, facilitând plimbările alături de necuvântătoare.

Pentru distracție în aer liber, Bruges are Hondenweide Ryckevelde , o pajiște mare pentru câini, la aproximativ 15 minute de centrul orașului. În acest oraș poate fi vizitat și Fidel, labradorul care a devenit emblema iubirii față de animale și a traiului câinilor în acest colț de lume bogat în frumuseți naturale.

Indiferent ce oraș alegi, oricare dintre acestea îți promite o experiență de neuitat atât pentru tine, cât și pentru cățelul tău.

Citește și: