De la telefoane la portofele până la animale de companie: Topul obiectelor uitate de pasageri în tren / Un cățel a călătorit singur prin Ungaria

În 2025, pasagerii au uitat aproape 23.000 de obiecte în trenurile de stat din Ungaria, printre cele mai ciudate cazuri înregistrate fiind o sabie de scrimă, echipament de fotbal american și chiar un cățel teckel.

Topul obiectelor uitate în trenurile din Ungaria

Călătorii au uitat aproape 23.000 de obiecte în trenurile Grupului MÁV în 2025, dintre care mai mult de jumătate au fost returnate proprietarilor, a anunțat compania de stat în transporturi din Ungaria, potrivit Hirado.

Anul trecut au fost înregistrate aproximativ 16.000 de obiecte pierdute în trenurile din Ungaria, dintre care 8900 au putut fi returnate proprietarilor. În autobuze, pasagerii au uitat 6.830 de obiecte, 3.776 fiind returnate.

Majoritatea obiectelor predate sunt aparate electronice, adică telefoane mobile, urmate de portofele, port-documente care conţin obiecte personale de valoare şi carduri bancare. Culmea, deseori sunt uitate şi obiecte mai mari, cum ar fi rucsacuri, genţi şi saci de sport.

Un câine teckel, găsit singur în vagon

Printre obiectele mai mici, de uz cotidian, legăturile de chei şi ochelarii sunt cele mai frecvente obiecte găsite, dar în vagoane au mai fost abandonate şi insulină, cârje şi bastoane, echipament de fotbal american, sabie de scrimă, seturi de poker şi chiar un câine teckel.

Pasagerii pot căuta obiectele pierdute prin canalele de servicii pentru clienţi ale Grupului MÁV, sunând la numărul de telefon MÁVDIREKT disponibil 24 de ore pe zi (+36 1 3 49 49 49), susține compania.

