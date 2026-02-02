Călătoriile cu animale, mai ales cu câini de talie mare, sunt adesea un coșmar pentru stăpâni. Cala avionului, regulile stricte ale companiilor aeriene sau drumurile interminabile cu mașina sunt realități bine cunoscute. RetrievAir vine cu o soluție inovatoare: o companie aeriană creată special pentru câini și stăpânii lor, unde animalele sunt pe primul loc.

Ce este RetrievAir și cum funcționează

RetrievAir este un serviciu de zbor tip public charter, conceput special pentru transportul câinilor și al oamenilor lor, fără stresul specific aviației comerciale. Conceptul este simplu: totul este construit în jurul nevoilor animalelor, iar oamenii se adaptează acestui model „pet-first”.

„Noi numim asta o experiență de călătorie în care animalul este pe primul loc, apoi omul”, explică Mark Williams, cofondator RetrievAir.

De ce a apărut o companie aeriană pentru câini

Ideea RetrievAir a pornit dintr-o nevoie reală. Mark Williams, cu peste 30 de ani de experiență în aviație și fondator al companiei Sunwing, se confrunta anual cu aceeași problemă: cum să călătorească între Canada și Florida împreună cu câinele său, notează Aerospace Global News.

„Ori îl pui la cală, ori zbori privat, ori conduci zile întregi. Cu un câine mare, e extrem de complicat”, spune el.

Așa a apărut întrebarea: de ce nu există un serviciu aerian dedicat celor care călătoresc cu animale?

Avioane, cabine și zboruri gândite pentru animale

RetrievAir operează aeronave Embraer 135, configurate special pentru confortul animalelor:

cabine liniștite, cu mai puțini pasageri

posibilitatea ca un câine să aibă propriul scaun (obligatoriu pentru cei peste 34 kg)

hamuri speciale, prinse de structura scaunelor, care oferă siguranță fără a limita mișcarea

Un detaliu inedit: câinele primește locul la geam, iar stăpânul stă lângă el, pe culoar.

Fără terminale aglomerate, fără stres

Unul dintre cele mai mari avantaje este faptul că zborurile RetrievAir pleacă din terminalele private, nu din aeroporturile comerciale aglomerate. Astfel:

nu există cozi sau mulțimi

interacțiunile dintre câini sunt atent controlate

îmbarcarea și debarcarea se fac organizat, pentru a reduce stresul

Câinii sunt ținuți la distanță unii de alții, iar locurile sunt alocate în funcție de temperamentul fiecărui animal (mai sociabil, mai rezervat etc.).

Zboruri cu opriri – pauze pentru câini

Spre deosebire de zborurile clasice, RetrievAir folosește rute cu mai multe opriri, intenționat. Aceste pauze permit câinilor:

să coboare din avion

să se relaxeze

să își facă nevoile în spații verzi special amenajate

Surprinzător, clienții apreciază acest lucru, considerând pauzele parte din experiența premium.

Recompense la bord și „șampanie” pentru câini

La bord, câinii sunt serviți primii. Primesc:

gustări speciale

boluri cu apă

produse de la branduri pet-friendly

În curând, RetrievAir va introduce și celebrul Brutus Broth, un fel de „șampanie pentru câini”, diluată cu apă – un mic răsfăț pentru pasagerii patrupezi.

Pentru oameni, există inclusiv vinuri cu scop caritabil, ale căror încasări susțin organizații de salvare a animalelor.

Pot zbura și pisicile?

Da, RetrievAir acceptă și pisici, dar doar în cuști de transport, serviciul fiind conceput în principal pentru câini.

Unde zboară RetrievAir și ce urmează

În prezent, compania operează zboruri în mai multe orașe importante din SUA, precum:

Los Angeles

New York

Chicago

Denver

Dallas-Fort Worth

Fort Lauderdale

Rețeaua este în extindere, cu rute noi către Atlanta, San Francisco, Seattle, Tampa Bay sau Washington DC. Zborurile sunt adesea complet sold out, semn că cererea este reală.

Zborurile internaționale sunt în plan (inclusiv Canada și Europa), însă birocrația pentru transportul animalelor rămâne o provocare.