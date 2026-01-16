Călătoriile cu animale de companie sunt pe cale să se schimbe radical. JSX, un operator aerian de tip public charter din SUA, a anunțat un parteneriat cu Petco, unul dintre cele mai cunoscute branduri dedicate animalelor. Scopul? Transformarea conceptului de „pets on planes” într-o experiență gândită special pentru confortul animalelor, nu doar tolerată.

Prin acest parteneriat, câinii și pisicile nu mai sunt tratați ca simple bagaje, ci ca pasageri VIP – Very Important Pets.

De ce crește numărul zborurilor pet-friendly

Tot mai mulți stăpâni își doresc să călătorească alături de animalele lor, fără stresul calei de bagaje sau al regulilor restrictive impuse de companiile aeriene clasice. Această cerere a dus la apariția zborurilor private și a charterelor specializate pentru animale, unde confortul patrupedelor este prioritar.

JSX încearcă să ocupe o poziție de mijloc: o experiență pet-friendly mult mai atent gândită decât la companiile comerciale, dar mai accesibilă decât un jet privat, notează Aerospace Global News.

Cum permite JSX călătoria cu animale în prezent

Deși este perceput adesea ca o companie aeriană, JSX funcționează ca public charter, vânzând locuri pe zboruri programate și operând din terminale mai mici, asemănătoare celor private. Acest lucru reduce timpul de așteptare și aglomerația – un mare plus pentru animalele sensibile la stres.

Politica JSX pentru animale de companie:

Sunt acceptați câini și pisici în cabină , până la 36 kg

Taxă separată de aproximativ 100 USD per animal

Maximum cinci animale în cabină pe fiecare zbor (animalele de serviciu nu intră în acest număr)

Animalele trebuie să fie bine îngrijite, calme și neagresive

Animalele de suport emoțional sunt considerate animale de companie , nu animale de serviciu

JSX are toleranță zero față de comportamentul agresiv: dacă un animal este periculos sau extrem de deranjant, atât el, cât și stăpânul pot fi refuzați la îmbarcare.

Ce aduce nou parteneriatul JSX–Petco

Parteneriatul cu Petco nu modifică regulile de bază, ci adaugă un program de facilități premium pentru animale, implementat treptat în toată rețeaua JSX din SUA.

Facilități disponibile pe parcursul călătoriei:

Bandane JSX x Petco , ediție limitată

Gustări speciale în lounge, inclusiv biscuiți glazurați cu tematică de călătorie

Accesorii esențiale pentru zbor (transportoare, lese), disponibile pentru împrumut

Conținut și ghiduri Petco pentru pregătirea animalelor pentru zbor

Din primăvara 2026:

Gustări personalizate la bord pentru câini și pisici, de la brandul WholeHearted

Zone speciale pentru nevoile fiziologice ale animalelor, sponsorizate de Petco, dotate cu materiale de curățenie

În plus, două aeronave JSX vor fi vopsite într-un design special Petco, subliniind vizibil identitatea pet-friendly a companiei.

Inițiative caritabile și adopții

Colaborarea include și evenimente de adopție realizate prin Petco Love, consolidând mesajul că animalele nu sunt doar pasageri, ci membri ai familiei.

„Când călătorim alături de animale, le facem lumea mai mare și mai conectată la a noastră”, a declarat Michael Romanko, Chief Customer and Product Officer Petco.

Puncte de fidelitate… și pentru animale

Un element surprinzător este extinderea programului de loialitate Club JSX și pentru animale. Stăpânii pot crea sub-conturi pentru câini sau pisici, unde sunt urmărite zborurile și recompensele acumulate.

Punctele pot fi partajate în cadrul familiei, o mișcare rar întâlnită în industria aviatică.

Călătoriile aeriene pentru animale ies din cală

Cererea pentru zboruri pet-friendly este în creștere. Servicii precum BARK Air, K9 Jets sau RetrievAir oferă deja:

Zboruri exclusiv în cabină

Puține restricții de rasă sau talie

Echipaje instruite în bunăstarea animalelor

Suport pentru documente și logistică

Problema? Costurile ridicate și rutele limitate.

JSX nu copiază complet modelul jeturilor private, dar preia filosofia lor și o adaptează unui sistem programat și mai accesibil.

Miza JSX: familiile cu animale sunt o piață reală

În prezent, călătoriile cu animale oscilează între reguli stricte și opțiuni extrem de scumpe. JSX pariază pe o nouă categorie de pasageri: familiile cu animale de companie, care își doresc siguranță, confort și respect.

Dacă acest model va avea succes, este posibil ca și alte companii aeriene să fie nevoite să își regândească modul în care tratează pasagerii… cu patru labe.