Cei mai frumoși iepuri de rasă au defilat la Bistrița. 180 de „blănoși” au cucerit publicul într-o expoziție unică în România / A participat și rasa Rex: „E singura creată în laborator și are particularitatea că are puf și blană de aceeași lungime”

Cum sărbătorile de iarnă bat la ușă, orașul Bistrița s-a transformat, pentru o zi, într-un tărâm al…iepurașilor! 180 de animale drăgălașe au defilat cu urechile ciulite și blana lucioasă. Vedetele concursului au fost aplaudate, premiate și, pe lângă diplomele oferite stăpânilor, iepurii au primit și multe provizii de furaje.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Expoziție de iepuri la Bistrița

Zeci de iepuri de rasă pură, cu blana îngrijită impecabil și urechile mereu ciulite, au transformat sala de expoziție din Bistrița într-un spectacol fascinant, spre deliciul vizitatorilor.

„Foarte frumos, în primul rând pentru noi, cred că am venit, că mie atât îmi plac iepuraşii, dar văd că le plac şi lor și chiar și ceilalți mici”, a relatat cineva / „Mie imi plac animăluţele foarte mult şi le plac şi la copii”, spun vizitatorii. Şi cum fumuseţea animăluţelor a atras toate privirile, cei mici au urmărit cu sufletul la gură fiecare mișcare, fiecare salt jucăuș și fiecare cușcă deschisă”, a spus altcineva.

Cei mai frumoși blănoși au fost premiați

După defilarea blănoșilor, juriul a decis ca podiumul să fie ocupat de 21 de campioni și 7 vicecampioni. Dacă îți plac iepurii, există și exemplare ce pot fi achiziţionate, cu prețuri cuprinse între 40 și 200 de euro, în funcție de rasă și pedigree.

„Este o ediţie mai inedită, doar din masculi. Facem expoziţia aceasta de masculi ca să vină lumea, să mai achiziţioneze masculi, pentru următorul an de reproducţie. Am arbitrat animalele. Am numit campionii. Care au fost mai norocoşi au primit titlul de campion”, a precizat Horațiu Boțan, președintele Asociaţiei Crescătorilor de Păsări şi Animale Mici de Rasă Bistriţa-Năsăud și organizatorul expoziției, pentru Observator News.

15 rase de iepuri au participat

”Este a doua oară când organizăm o expoziție doar de masculi, unică în România – expoziții de acest fel sunt obișnuite în țări cu tradiție mai mare în creșterea iepurilor de rasă, cum ar fi Germania și Slovacia. Ne-am gândit să facem și noi acest tip de expoziție, numai cu masculi, pentru că masculul dă geneticul, iar lumea poate să vină, să vadă animale arbitrate, să cumpere material genetic.

În această expoziție sunt 15 rase de iepuri, începând cu rasele uriașe și terminând cu iepurii pitici. Sunt în total 178 de masculi ai unor crescători din Maramureș, Satu Mare, Alba, Cluj, Suceava și Bistrița-Năsăud”, a explicat Boțan pentru publicația locală Timp Online.

Un iepure premiat este rezultatul anilor grei de muncă, dedicare, grijă și multă pasiune. Deşi costurile sunt piperate, dragostea pentru aceste animăluțe transformă fiecare efort într-o satisfacție care nu se măsoară în bani.

„E o rasă destul de pretențioasă, curățenie, mâncare, de calitate. Am rasa mare”. / „Confort, curăţenie, un aşternut de pai curat. Să nu aibă umididate. Să ai un strat considerabil de aşternut”. / „Ca orice iepure, trebuie să fii atent cu mâncarea, cu curățenia și ce îi dai de mâncare”, susțin propietarii de iepuri.

Rasa Rex, una dintre atracțiile concursului

În expoziția de la Bistrița a participat și o rasă de iepuri cu blană catifelată, numită Rex: „Aceasta rasă, Rex, e singura creată în laborator și are particularitatea că are puf și blană de aceeași lungime. De aceea, la mângâiere ai senzația că atingi catifea. Este un iepure foarte frumos. În Europa sunt 40 de varietăți de culori ale acestei rase. Avem un crescător la noi în asociație, din Aleșd, care are 27 de culori”, a menționat Horațiu Boțan.

Prețul biletului la expoziția de la Bistrița a rămas la fel ca anul trecut, 5 lei pentru adulți, iar copiii sub 10 ani au avut acces gratuit.