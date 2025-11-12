Un nou sondaj arată că tot mai puțini stăpâni de animale din Marea Britanie renunță la lucrurile esențiale pentru animalele lor, deși mulți rămân îngrijorați de cheltuieli.

Proprietatea de animale, în continuare la cote ridicate

Deținerea de animale de companie rămâne foarte răspândită în Regatul Unit: aproape 8 din 10 copii și mai mult de jumătate dintre adulți au un animal de companie, potrivit organizației RSPCA. Drept urmare, tot mai mulți caută activ sfaturi despre cum să le ofere cea mai bună îngrijire, notează GlobalPETS.

De unde caută sfaturi proprietarii de animale

Conform rezultatelor din 2025 ale Animal Kindness Index realizat de RSPCA, bazat pe sondaje efectuate de YouGov, 61% dintre stăpânii de animale consideră medicii veterinari principala lor sursă de sfaturi privind îngrijirea.

Totuși, odată cu creșterea generațiilor tinere de proprietari, rețelele de socializare au ajuns la cel mai ridicat nivel de până acum ca sursă de informații (14%), în special în rândul adulților între 18-24 de ani (28%) și 25-34 de ani (29%). În schimb, aproape jumătate dintre cei cu vârste între 45-54 de ani (47%) spun că se bazează mai mult pe internet, subliniind diferențele dintre generații.

Facturile veterinare, o grijă constantă

Deși veterinarii rămân principala sursă de sfaturi, tot mai mulți proprietari se declară îngrijorați de costurile vizitelor la veterinar (52%) și de polițele de asigurare pentru animale (33%), în creștere față de anul trecut.

Această tendință este deosebit de vizibilă în rândul generațiilor tinere: 60% dintre cei cu vârste între 16-17 ani dețin un animal de companie, iar aceștia sunt cei mai preocupați de costurile pentru hrană (32%), asigurare (46%) și încălzirea sau iluminarea spațiilor de adăpost (23%). În același timp, 60% dintre persoanele între 45-54 de ani continuă să considere facturile veterinare principala lor grijă financiară, la fel ca în anii anteriori.

Tinerii cu vârste între 18-24 de ani sunt mai preocupați de acoperirea nevoilor esențiale de bunăstare (34%) și a cerințelor suplimentare (40%) pentru animalele lor.

Alte costuri care apasă bugetul

Printre alte cheltuieli care îi îngrijorează pe stăpânii britanici se numără lenjeriile și accesoriile pentru culcuș (20%), hrana (19%) și serviciile de toaletare și dresaj (23%). RSPCA notează totuși că aceste procente arată o ușoară reducere a preocupării față de aceste segmente comparativ cu anii trecuți.

O schimbare în provocările proprietarilor de animale

Un aspect interesant relevat de sondaj este că doar 4% dintre proprietari au declarat că regretă că și-au luat un animal de companie — iar această cifră este în scădere. În plus, motivele financiare nu mai sunt principala cauză a regretului.

Deși peste 7 din 10 respondenți (74%) afirmă că îngrijirea animalelor este mai scumpă decât anul trecut, procentul a scăzut față de ultimii doi ani. Locuitorii din East Midlands simt cel mai mult presiunea costurilor (85%), în timp ce londonezii par mai puțin afectați (51%).

Responsabilitatea față de animale, în creștere

„În ciuda problemelor financiare, grija responsabilă pentru animale este în creștere”, arată RSPCA.

68% dintre proprietari își vaccinează anual animalele (cu 5% mai mult decât anul trecut) ,

71% le duc la controale regulate ,

iar 89% sunt înregistrați la un cabinet veterinar .

Pe de altă parte, tot mai puțini proprietari au făcut schimbări majore din cauza problemelor financiare: 34% au raportat modificări în ultimul an, față de 36% anul trecut. Dintre aceștia:

10% au cumpărat hrană mai rar sau au trecut la un brand mai ieftin;

10% au redus cheltuieli personale pentru a avea grijă de animale;

4% au renunțat complet la vizitele la veterinar;

iar 1% au fost nevoiți să-și eutanasieze animalele.

Despre sondaj

Ediția 2025 a Animal Kindness Index este cea de-a patra din seria anuală realizată de RSPCA, Scottish SPCA și Ulster SPCA. Raportul combină rezultatele a două sondaje YouGov: unul pentru copii cu vârste între 7-15 ani și unul pentru adulți de peste 16 ani.

În total, peste 7.000 de persoane au fost chestionate pentru a surprinde modul în care publicul britanic percepe, simte și acționează față de animale și bunăstarea acestora. YouGov a intervievat 6.272 de adulți din Marea Britanie și 1.188 de copii între martie și aprilie 2025.