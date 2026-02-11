”Lagărul animalelor” din localitatea Suraia, județul Vrancea, a fost închis în urma presiunilor publice. După dezvăluirile făcute despre condiții, comportamentul angajaților Vetmedan și eutanasierile ilegale, DSVSA a dispus sistarea activității.

”Lagărul animalelor” din Suraia, închis în urma presiunilor publice

Anunțul a fost făcut de Asociația Kola Kariola, care citează informarea de presă transmisă de DSVSA Vrancea. Potrivit acesteia, activitatea desfășurată de adăpostul privat de câini condus de firma Vetmedan a fost suspendată.

„Având în vedere difuzarea imaginilor în mediul online, în data de 10.02.2026, cu activitatea care s-a desfășurat în adăpostul privat de câini din localitatea Suraia, D.S.V.S.A. Vrancea împreună cu A.N.S.V.S.A. București și reprezentanți ai Biroului Protecția Animalelor din cadrul I.P.J. Vrancea au dispus imediat suspendarea activității adăpostului de câini privat din localitatea Suraia și sesizarea Colegiului Medicilor Veterinari Vrancea pentru a analiza și dispune măsurile ce se impun în conformitate cu legislația sanitară veterinară pentru activitatea prestată de către personalul sanitar veterinar al adăpostului”, transmit autoritățile.

De asemenea, se menționează faptul că ancheta în acest caz este în desfășurare. Urmează să se ia și măsurile legale care se impun.

Câinii de la Suraia vor fi preluați curând

ONG-ul a rugat autoritățile să anunțe în ce fel pot fi preluate animalele care încă se mai află în adăpost.

„Pot spune că acest lucru s-a întâmplat în al doisprezecelea ceas, pentru că niciodată nu este prea târziu să faci ceea ce este corect. Este momentul în care DSVSA Vrancea a făcut ceea ce trebuia să facă.

În condițiile în care ați dispus închiderea adăpostului, vă rugăm să ne comunicați de urgență care este procedura prin care putem prelua și scoate toți câinii din acel loc, în cel mai scurt timp posibil. Niciun animal nu ar trebui să mai rămână acolo nici măcar o secundă”, se arată pe pagina de Facebook Kola Kariola.

