Opt români au fost condamnați la închisoare în Belgia, dar și la plata unor despăgubiri uriașe, după ce au furat 170 de porumbei de concurs. Aceștia au acționat în mai multe localități și au primit pedepse cu închisoarea între 6 și 30 de luni. În plus, sunt obligați de autoritățile belgiene să plătească crescătorilor de porumbei despăgubiri în valoare de 467.671 de euro.

170 de porumbei voiajori furați de opt români

Tribunalul Penal din Hasselt a condamnat opt ​​membri ai unei bande de hoți români pentru furtul de porumbei voiajori. Bărbații au comis atacuri în locații precum Sint-Truiden, Hoeselt, Grobbendonk, Brasschaat, Oosterzele, Aalter și Brakel. Aceștia au primit pedepse cu închisoarea cuprinse între șase și 30 de luni și trebuie să plătească daune în valoare de 467.671 de euro mai multor columbofili, scrie vrt.be.

Între 2022 și ianuarie 2025, românii au furat mai mulți porumbei în Flandra, de fiecare dată de la crescători care câștigaseră cu puțin timp înainte premii internaționale. Hoții au acționat foarte organizat, după ce au urmărit țintele, folosind plăcuțe de înmatriculare false și mai multe mașini.

Poliția belgiană a găsit păsările în România

În luna mai a anului trecut însă, Poliția Judiciară Federală din Limburg a găsit în România 170 de porumbei furați. De asemenea, a găsit mai multe păsări la diverse adrese din Belgia.

Opt suspecți au fost arestați, iar păsările au putut fi identificate cu ajutorul testelor ADN. Tribunalul din Hasselt susține că e vorba de „fapte deosebit de grave, cu un caracter perturbator pentru societate”.

Capul rețelei de infractori, un bărbat de 46 de ani, a fost condamnat la 30 de luni de închisoare și o amendă de 1.600 de euro. Trei complici au primit pedepse cu închisoarea de 18, 20 și 24 de luni, iar alți 4 complici au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între 6 și 20 de luni. Aceștia au ascuns și transportat porumbeii în România.

„Doar pedepsele efective cu închisoarea sunt adecvate pentru a arăta clar că o astfel de criminalitate organizată, care provoacă teamă și insecuritate, este absolut inacceptabilă”, a transmis judecătorul.

Compensații mai mici decât cele solicitate

Șase crescători de porumbei au fost parte civilă în proces și au cerut împreună despăgubiri de 1,8 milioane de euro, dar judecătorul a stabilit suma de 467.671 de euro. Unul dintre crescători va primi 300.000 de euro, deoarece în urma furtului și-a pierdut liniile unice de reproducere.