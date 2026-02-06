Porumbei transformați în biodrone și arme tehnologice. Oamenii de știință folosesc păsările de companie pentru spionaj și control de la distanță

Cercetătorii institutului condus de fiica cea mică a preşedintelui rus, Katerina Tihonova, lucrează la implantarea de cipuri porumbeilor pentru a-i transforma în biodrone controlate de la distanţă, relatează portalul Meduza (desemnat drept agent străin de autorităţile ruse), citat de EFE.

Porumbeii sunt transformați în biodrone prin cipuri implantate în creier, pentru a fi controlați de la distanță

Startup-ul rusesc Neiry Group, unde lucrează oameni de ştiinţă de la Institutul de Inteligenţă Artificială din Moscova, implantează cipuri cerebrale acestor păsări pentru a spiona şi inspecta zone specifice precum instalaţii industriale sau militare, dar şi pentru implicarea în operaţiuni de căutare şi salvare.

Printre directorii companiei figurează Mihail Lebedev, profesor la Universitatea de Stat din Moscova, căreia îi este afiliat institutului condus de Katerina Tihonova. Acest institut are un laborator dedicat special „dezvoltării de interfeţe neuronale invazive”, dirijat de biologul Vasili Popkov, care a participat la acelaşi tip de experimente cu şoareci precum cele de la Neiry Group.

Implicarea lui Putin

În grupul de investitori ai companiei tehnologice se află mai multe organizaţii suprevizate de preşedintele rus Vladimir Putin şi o fundaţie înfiinţată de oligarhul din sectorul nichelului şi paladiului, Vladimir Potanin.

Compania evidențiază caracterul paşnic al misiunii sale, care se află în fază experimentală, în condiţii de laborator. Totuşi, aceasta plănuieşte să trimită porumbei în zboruri de zeci de kilometri. Electrozii brevetaţi de Neiry sunt implantaţi în creierul păsărilor, trimiţând stimuli electrici pentru control.

Institutul insistă asupra aspectelor etice ale muncii sale şi a siguranţei experimentelor pe animale, însă nu oferă informaţii suplimentare despre metodologia sa sau despre numărul de păsări utilizate în proiect.

Eficacitatea experimentului, sub semnul întrebării

Experţii citaţi de Meduza.io se îndoiesc de eficacitatea proiectului din cauza progresului ştiinţific limitat în aceste domenii per ansamblu. Totuși, compania beneficiază de finanţări substanţiale: potrivit Forbes, Neiry a obţinut 481 de milioane de ruble (6,2 milioane de dolari) în 2024 şi a atras investiţii de aproximativ un miliard de ruble (13 milioane de dolari) de la înfiinţarea sa în 2018.