În vara lui 2021, Consiliul Județean Ilfov a făcut un pas important pentru protecția animalelor prin înființarea Biroului Protecția Animalelor. Scopul acestuia este clar: să reducă numărul câinilor și pisicilor fără stăpân, să promoveze adopțiile și să informeze comunitatea despre responsabilitatea față de animale.

Primele acțiuni și campanii

La 1 februarie 2022, Biroul a organizat prima campanie de sterilizări gratuite, cu sprijinul medicului veterinar Aurelian Ștefan. Aceasta a fost doar începutul unei serii de campanii care, de la înființare și până acum, au avut un impact uriaș.

Rezultatele cumulative: mii de animale salvate

De la înființarea biroului și până în prezent, 16.181 de animale – câini și pisici, cu și fără proprietar – au fost sterilizate gratuit:

Câini: 7.611 (2.338 masculi și 5.273 femele)

Pisici: 8.570 (2.453 masculi și 6.117 femele)

Pe lângă sterilizări, mii de animale au fost salvate și oferite spre adopție, primind o șansă reală la o viață mai bună.

Educație și conștientizare în Ilfov

Biroul Protecția Animalelor nu se limitează doar la sterilizări și adopții. În Ilfov, a fost introdusă în școli materia „Ora cu și pentru animale” pentru elevii de clasele a V-a și a VI-a. Aceasta educă tinerii despre responsabilitatea față de animale și importanța grijii față de cele fără stăpân.

De asemenea, biroul organizează sute de campanii de informare, razii împreună cu poliția și proiecte comunitare menite să promoveze bunăstarea animalelor.

Impactul pe termen lung

Biroul Protecția Animalelor din Ilfov demonstrează că schimbarea începe cu prevenția, educația și implicarea comunității. Fiecare animal sterilizat, salvat sau adoptat contribuie la reducerea abandonului și creșterea responsabilității în rândul locuitorilor județului.

„În lumea noastră ideală, nu am vrea să avem acest job. Pentru că în lumea noastră ideală, nu există animale ale nimănui și animale abuzate”, mărturisesc membrii biroului. Dar realitatea îi motivează să continue, pentru că fiecare viață salvată contează.