Sterilizare gratuită pentru pisici în Mogoșoaia, pe 13 februarie: Detalii și programări

Claudiu Surmei 27 ianuarie 0 comentarii
Pisică mângâiată sub bărbie Sursa foto: Pixabay

Protecția Animalelor Ilfov organizează o campanie de sterilizare gratuită pentru pisici în Mogoșoaia, pe 13 februarie. Această inițiativă se adresează în special locuitorilor din zona de nord a județului, oferind o șansă importantă pentru controlul populației feline și sănătatea animalelor.

Pentru a beneficia de sterilizare gratuită, este nevoie să vă programați din timp. Detalii și programări se fac la 0751.235.009.

Pisici sterilizate gratuit în Mogoșoaia

Aceasta este o oportunitate excelentă pentru toți iubitorii de pisici să contribuie la bunăstarea animalelor din comunitatea lor. Nu ratați această ocazie de a ajuta și a proteja animalele!

‘’Haideți că doar știm cu toții ce mare nevoie este! Și pisicile se înmulțesc necontrolat, și pisicile suferă enorm pe străzi.

Ne tot mutăm peste tot prin județ, deci urmăriți postările noastre. Nu uitați un aspect important – nu răspundem din prima, revenim la toată lumea. Vorbim zilnic cu peste 70 de oameni. E de ajuns să sunați o dată și revenim, dacă nu răspundem în timp real’’, transmit reprezentanții Protecției Animalelor.

  Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Pixabay

By Claudiu Surmei

