Protecția Animalelor Ilfov organizează o campanie de sterilizare gratuită pentru pisici în Mogoșoaia, pe 13 februarie. Această inițiativă se adresează în special locuitorilor din zona de nord a județului, oferind o șansă importantă pentru controlul populației feline și sănătatea animalelor.

Pentru a beneficia de sterilizare gratuită, este nevoie să vă programați din timp. Detalii și programări se fac la 0751.235.009.

Pisici sterilizate gratuit în Mogoșoaia

Aceasta este o oportunitate excelentă pentru toți iubitorii de pisici să contribuie la bunăstarea animalelor din comunitatea lor. Nu ratați această ocazie de a ajuta și a proteja animalele!

‘’Haideți că doar știm cu toții ce mare nevoie este! Și pisicile se înmulțesc necontrolat, și pisicile suferă enorm pe străzi.

Ne tot mutăm peste tot prin județ, deci urmăriți postările noastre. Nu uitați un aspect important – nu răspundem din prima, revenim la toată lumea. Vorbim zilnic cu peste 70 de oameni. E de ajuns să sunați o dată și revenim, dacă nu răspundem în timp real’’, transmit reprezentanții Protecției Animalelor.