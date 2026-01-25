Primăria Ploiești, împreună cu Asociația Arca lui Norocel, a desfășurat prima campanie de sterilizare gratuită din acest an, reușind să sterilizeze un total de 260 de animale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

260 de animale sterilizate în Ploiești

Din acestea, 186 au fost pisici (132 femele și 54 masculi), iar 74 au fost câini (53 femele și 21 masculi). Campania a implicat zilnic o echipă formată din 2 medici chirurgi, 3 asistenți, un medic pentru capturare și 5-6 voluntari, care au asigurat desfășurarea intervențiilor în bune condiții.

Prin aceste acțiuni, se estimează că a fost prevenită apariția a aproximativ 1.850 de animale care, altfel, ar fi putut ajunge pe străzile orașului.

Un moment special al campaniei a fost salvarea unei lebede aflate în dificultate, prinsă în bălțile din apropierea cartierului Mimiu. Pasărea a fost preluată de dr. Ovidiu Roșu, reprezentant al Fundației Visul Luanei, și transportată la centrul de reabilitare pentru animale sălbatice, unde primește îngrijiri de specialitate.

Această campanie reprezintă un pas important în reducerea numărului de animale fără stăpân și în promovarea sănătății animalelor din Ploiești.