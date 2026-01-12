Provincia canadiană Ontario pare să facă pași concreți spre interzicerea tăierii ghearelor la pisici, modificării lătratului și tăierii urechilor la câini — proceduri cosmetice controversate despre care susținătorii drepturilor animalelor spun că ar fi trebuit interzise de mult timp. Totuși, unii experți consideră că măsura nu merge suficient de departe.

Provincia consultă în prezent publicul și profesioniștii din domeniu cu privire la această posibilă interdicție, proces care va continua până la începutul lunii februarie. Inițial, propunerea a fost introdusă anul trecut în cadrul unui proiect de lege amplu privind combaterea criminalității. Dacă va fi adoptată, aceasta va permite inspectorilor pentru bunăstarea animalelor să aplice interdicția asupra intervențiilor chirurgicale nejustificate medical, notează CBC.

„Aceste proceduri, care modifică aspectul sau comportamentul unui animal, pot provoca durere, probleme de sănătate pe termen lung și tulburări de comportament”, se arată în documentul publicat de guvern.

Ce presupun aceste proceduri

Tăierea ghearelor la pisici înseamnă amputarea chirurgicală a tuturor sau a unor oase ale degetelor și a ghearelor atașate.

Tăierea urechilor câinilor implică scurtarea și modelarea lor pentru a sta ridicate.

Devocalizarea câinilor presupune tăierea unor corzi vocale pentru a diminua lătratul.

Grupurile pentru protecția animalelor au făcut presiuni ani de zile asupra guvernelor să interzică aceste proceduri. În Ontario, medicii veterinari autorizați vor putea încă efectua aceste operații doar dacă consideră că sunt necesare pentru siguranța, sănătatea sau bunăstarea animalului.

„Proceduri care provoacă durere evitabilă”

Un purtător de cuvânt al ministrului Justiției, Michael Kerzner, a declarat că provincia consultă sectorul veterinar și alte părți interesate pentru a aduna opinii privind modificările propuse.

„Aceste practici ridică în continuare probleme legate de bunăstarea animalelor și sunt recunoscute pe scară largă ca provocând durere evitabilă și daune pe termen lung, fără beneficiu medical”, a spus Saddam Khussain.

Colegiul Veterinarilor din Ontario, care reglementează profesia, a precizat încă din 2016 că nu susține intervențiile chirurgicale nejustificate medical pentru animale. În schimb, susține eforturile medicilor veterinari de a educa proprietarii pentru a-i determina să evite astfel de proceduri. Totuși, colegiul avertizează că fără modificări coerente ale legislației privind bunăstarea animalelor, „orice restricție asupra veterinarilor ar putea avea consecințe neintenționate care nu ar sprijini îngrijirea sigură a animalelor.”

Claritate pentru veterinari și protecția animalelor

Dr. Linda Jacobson, de la Toronto Humane Society, a declarat că organizația pe care o reprezintă salută noile reglementări. Ele vor oferi claritate medicilor veterinari aflați în situații dificile când clienții solicită astfel de proceduri.

„Elimină orice fel de ambiguitate”, a spus Jacobson. „Mulți medici veterinari nu fac aceste proceduri, iar numărul lor a scăzut în ultimii ani, dar astfel se elimină incertitudinea.”

Jacobson consideră că interdicția ar trebui extinsă pentru a include toate procedurile cosmetice, inclusiv chirurgia pe cai și tăierea cozii câinilor (dock tail), care presupune amputarea unei părți din osul cozii.

„Toate intervențiile cosmetice pentru animale ar trebui interzise, pentru că nu există nicio justificare etică”, a explicat ea. „Nu are sens să interzici unele și să permiți altele.”

Interdicția, mult așteptată de susținătorii drepturilor animalelor

Directorul executiv al Animal Justice, Camille Labchuk, a îndemnat guvernul să ducă la capăt interdicția propusă. În prezent, Ontario este singura provincie canadiană unde aceste proceduri nu sunt ilegale.

„Este o măsură mult așteptată”, a spus Labchuk. „Ontario a rămas mult în urmă.” Labchuk a adăugat că ar fi important ca și tăierea cozii să fie inclusă în interdicție. „Este foarte important să nu lăsăm puii și alți câini să-și piardă coada doar pentru preferințele cosmetice ale unor oameni”, a subliniat ea.

Criticul NDP pentru Justiție, Kristyn Wong-Tam, a criticat guvernul pentru că a așteptat ani de zile să interzică aceste proceduri. NDP a propus o interdicție privind tăierea ghearelor pisicilor într-un proiect de lege privat acum șase ani, dar acesta nu a fost adoptat.

„Problema este că acest guvern a avut opt ani să facă ceva și nu a făcut prea mult pentru a combate cruzimea față de animale”, a declarat Wong-Tam.

Momentul exact în care interdicția ar putea intra în vigoare nu este clar, dar guvernul va continua să primească feedback pe marginea propunerii până pe 5 februarie.