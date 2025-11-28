Marea Britanie face un pas major în protecția animalelor, după ce Parlamentul a aprobat o nouă lege care interzice importul câinilor cu urechile tăiate și al pisicilor supuse procedurii de declawing. Deși ambele practici sunt deja ilegale în UK, până acum existau portițe care permiteau intrarea pe piață a animalelor mutilate în alte țări.

Legea Animal Welfare (Import of Dogs, Cats and Ferrets) Bill a trecut de ultima etapă parlamentară și urmează să primească Aprobarea Regală, ultimul pas înainte de a deveni oficială, notează Dogs Today.

Ce prevede noua lege

Noua legislație introduce reguli stricte privind importul câinilor, pisicilor și dihorilor:

interzicerea importului animalelor cu urechile tăiate sau cu ghearele îndepărtate;

interzicerea aducerii în țară a animalelor sub 6 luni;

interzicerea importului câinilor și pisicilor gestante cu mai mult de 42 de zile înainte de fătare.

Guvernul și organizațiile pentru protecția animalelor susțin că aceste măsuri vor reduce drastic traficul ilegal de pui de câini și pisici și vor descuraja practicile cosmetice dureroase aplicate animalelor în afara țării, doar pentru a fi vândute ulterior în UK.

Un fenomen în creștere, alimentat de rețelele sociale

RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) a raportat o creștere de 700% a sesizărilor privind câini cu urechile tăiate în ultimul deceniu, peste 110 cazuri fiind înregistrate doar anul trecut. Organizația arată cu degetul spre social media, unde câinii cu urechi tăiate sunt prezentați frecvent ca „trend”, influențând cererea.

Harriet Main, Manager Public Affairs la RSPCA, a declarat:

„Această lege va pune capăt suferinței pentru sute de mii de animale, acum și în generațiile viitoare. Blochează intrarea în UK a animalelor supuse unor proceduri crude și elimină orice ascunzătoare pentru cei care practică aceste mutilări.”

Ea a adăugat că noua lege oferă șansa reală de a eradica tăierea urechilor din rândul raselor de câini populare.

Veterinarii salută legea: mai puțină suferință, risc redus de boli

Inițiatorul proiectului legislativ este deputatul Danny Chambers, medic veterinar de profesie. El a explicat impactul direct asupra sănătății publice:

„Am tratat mulți câini cu urechile tăiate sau coada secționată, care rămân cu traume fizice și emoționale. Această lege nu este doar o măsură de protecție a animalelor, ci și una care limitează riscurile de boli grave, precum rabia, prin restricționarea importurilor ilegale.”

Organizațiile pentru protecția animalelor: „Un pas uriaș înainte”

Battersea, una dintre cele mai cunoscute organizații din UK, a salutat schimbarea. Directorul executiv, Peter Laurie, a spus:

„Este un pas semnificativ pentru bunăstarea animalelor din Marea Britanie. Ne-am luptat ani la rând pentru a închide această portiță legală și pentru a opri suferința emoțională și fizică a animalelor care ajung în îngrijirea noastră.”

Personalitatea TV și activistă pentru drepturile animalelor, Olivia Attwood, a susținut puternic campania:

„Prea mulți oameni încă văd tăierea urechilor ca pe un trend. Dar estetica nu poate justifica niciodată suferința animalelor.”

Un studiu Battersea arată că 28% dintre britanici au văzut câini cu urechile tăiate pe internet, iar dintre aceștia 44% cred că imaginile i-ar putea determina pe alții să recurgă la astfel de proceduri.

Un efort comun pentru a închide o practică crudă

Lord Trees, medic veterinar și membru independent în Camera Lorzilor, a concluzionat:

„Să putem încheia în sfârșit această practică după atât de mulți ani este o realizare uriașă și un exemplu minunat al lucrurilor bune pe care le putem face atunci când lucrăm împreună, dincolo de diferențele politice.”