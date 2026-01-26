Vești excelente pentru iubitorii de animale din județul Ilfov! La final de ianuarie are loc un program de sterilizări și microcipări gratuite pentru câini cu proprietar, destinat reducerii abandonului și îmbunătățirii sănătății animalelor de companie. Campania se desfășoară în mai multe localități, iar toate serviciile sunt oferite gratuit de Protecția Animalelor Ilfov.

Unde și când au loc sterilizările gratuite

Programul acoperă următoarele localități din Ilfov:

27 ianuarie – Voluntari

Sterilizare și microcipare gratuită pentru câini cu proprietar



29 ianuarie – Berceni

Sterilizare și microcipare gratuită pentru câini cu proprietar



30 ianuarie – Copăceni

Sterilizare și microcipare gratuită pentru câini cu proprietar

Indiferent de talie sau rasă, câinii cu stăpân pot beneficia de aceste servicii esențiale fără niciun cost.

De ce este importantă sterilizarea și microciparea

Sterilizarea ajută la prevenirea problemelor de sănătate și reduce numărul puilor nedoriți, iar microciparea este obligatorie prin lege și crește șansele ca un câine pierdut să ajungă înapoi acasă. Prin astfel de campanii gratuite, comunitatea face un pas real spre responsabilitate și protecția animalelor.

Cum îți programezi câinele

Locurile sunt, de obicei, limitate, așa că este recomandat să te programezi din timp. Înscrierea se face pe baza unei programări prealabile la numărul de telefon 0751.235.009, iar la prezentare este necesar ca animalul să fie adus de proprietar și să fie clinic sănătos.

Un gest simplu, cu impact mare

Participarea la acest program de sterilizare și microcipare gratuită este un gest de responsabilitate față de propriul câine și față de comunitate. Profită de această oportunitate și ajută la reducerea abandonului animalelor în Ilfov.