În urma apariției în spațiul public a unor articole de presă care conțin informații eronate, Asociația Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie din România (AMVAC) vine cu o serie de clarificări importante pentru proprietarii de animale și pentru opinia publică.

În mod greșit, în unele materiale media s-a afirmat că medicii veterinari care activează în cabinete de liberă practică pentru animale de companie ar primi lunar sume de 10.000 de lei sau 5.000 de lei din partea statului român. Potrivit AMVAC, aceste informații sunt false și creează confuzie.

Medicii veterinari pentru animale de companie NU primesc subvenții de la stat

AMVAC subliniază ferm că medicii veterinari care dețin și operează exclusiv cabinete, clinici sau spitale veterinare pentru animale de companie nu au primit și nu primesc subvenții, plăți compensatorii sau ajutoare financiare din fonduri publice, sub nicio formă.

Toate aceste unități medicale veterinare funcționează exclusiv în sistem privat, fiind susținute integral din fonduri proprii. Cheltuielile legate de dotări, aparatură medicală, consumabile, salarii, chirii, utilități sau formare profesională sunt acoperite fără sprijin financiar din partea statului.

De ce sunt periculoase aceste informații false

Răspândirea unor astfel de afirmații nefondate poate avea consecințe negative atât pentru medici, cât și pentru proprietarii de animale. Potrivit AMVAC, informațiile eronate pot:

afecta încrederea publicului în medicii veterinari;

crea presiuni nejustificate asupra practicienilor;

genera interpretări greșite privind costurile serviciilor veterinare;

influența negativ percepția asupra calității actului medical veterinar.

În realitate, tarifele serviciilor veterinare reflectă costurile reale ale unui sistem medical privat, comparabil cu alte domenii medicale care nu beneficiază de finanțare publică.