ANSVSA impune reguli mult mai dure pentru medicamentele stupefiante și psihotrope folosite în medicina veterinară. În premieră, cabinetele veterinare pot cumpăra anumite preparate de uz uman din farmacii comunitare, în anumite condiții – DOCUMENT

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor schimbă regulile privind medicamentele stupefiante și psihotrope folosite în medicina veterinară. ANSVSA întărește controlul asupra circulației substanțelor psihotrope în mediul veterinar, cu scopul de a preveni utilizarea nerespunzătoare a acestora, mai ales atunci când medicamentele sunt folosite pe teren, nu în cabinet.

Noi reguli impuse de ANSVSA

Reprezentanții ANSVSA au modificat procedura de control și utilizare a substanțelor stupefiante și psihotrope în medicina veterinară, printr-un nou ordin care va fi publicat în Monitorul Oficial.

Noile prevederi vizează întărirea controlului asupra circulației acestor substanțe, clarificarea responsabilităților personalului medical-veterinar și prevenirea utilizării greșite, în special în activitățile desfășurate pe teren și în gestionarea animalelor fără stăpân, scrie ANSVSA pe site-ul său.

Control total asupra substanțelor stupefiante și psihotrope folosite în afara cabinetelor

Potrivit ANSVSA, fiecare unitate care utilizează preparate stupefiante și psihotrope este obligată să desemneze cel puțin o persoană responsabilă și un înlocuitor, care trebuie să aibă studii superioare în medicină veterinară, medicină umană sau farmacie (iar în unitățile medical-veterinare — exclusiv medici veterinari), și să facă dovada lipsei antecedentelor penale.

Acestea răspund de achiziția, depozitarea, evidența, securizarea, utilizarea și distrugerea substanțelor. Distribuitorii angro au voie să vândă aceste medicamente doar către cabinete veterinare autorizate și facultăți de medicină veterinară, în baza următoarelor documente: certificatul fiscal, înregistrării în Registrul unic al cabinetelor veterinare, unei note de comandă oficiale, semnate și parafate. Comercializarea către persoane fizice sau alte entități este clar interzisă.

Premieră pentru medicii veterinari

În premieră, cabinetele veterinare pot cumpăra anumite preparate de uz uman din farmacii comunitare, însă doar în anumite condiții: pe bază de condică de aparat, cu semnături obligatorii ale medicului veterinar și persoanei responsabile, iar toate tranzacțiile trebuie înscrise într-un registru special păstrat minimum cinci ani.

Condițiile de păstrare a preparatelor: în dulapuri încuiate, neinscripționate; cu acces exclusiv pentru persoanele responsabile, evidențiate zilnic într-un registru special pe suport de hârtie și orice utilizare pe teren se face pe bază de proces-verbal și fișă de intervenție.

Distrugerea substanțelor este permisă doar cu autorizație oficială, valabilă 6 luni, iar documentația trebuie transmisă și arhivată corespunzător.

Motivul din spatele deciziei ANSVSA

Aceste schimbări au fost necesare din cauză că au fost identificate neconformități în controale și pentru că nu era foarte clar cum erau folosite substanțele în timpul deplasărilor pe teren. De asemenea, un alt motiv sunt riscurile pe care le presupune gestionarea câinilor fără stăpân și nevoia de armonizare a legislației sanitar-veterinare cu cea farmaceutică.

Scopul măsurii? Prevenirea oricărei deturnări, pierderi sau utilizări abuzive a substanțelor controlate și asigurarea unei trasabilități complete „de la distribuție până la administrare”.

Proiect_Ordin_modif_procedura_psihotrope_Ordin_MS_ANSVSA_1328_56_2022-14.01.2026