Lecție specială la „Ora cu și pentru animale”: O rață salvată de la moarte a devenit profesorul elevilor: „Povestea ei i-a înduioșat, au înțeles că niciodată, în niciun context, cruzimea nu are scuză”

Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov demonstrează, prin inițiative concrete, cât de valoroasă este introducerea materiei „Ora cu și pentru animale” în toate școlile din România. Una dintre cele mai recente activități a presupus interacțiunea elevilor cu o…rață, moment pe care nu-l vor uita prea curând.

Elevii au interacționat cu o rață la „Ora cu și pentru animale”

„Am ajuns cu rața la școală. Și ce mare bucurie a fost! Am învățat cu toții că animalele nu sunt obiecte. Că simt durerea. Că toate animalele merită respect și îngrijire.”, a scris Protecția Animalelor CJ Ilfov pe rețelele sociale

Rața nu a venit singură, ci împreună cu reprezentanții Fundației Visul Luanei, care i-au oferit o nouă șansă la viață. Povestea ei i-a impresionat mult pe elevi: fusese salvată din mâinile unor copii care intenționau să o înece. În felul acesta, elevii au înțeles că violența nu are nicio scuză, indiferent de context.

În opționalul „Ora cu și pentru animale”, un capitol important este dedicat patrupedelor din gospodărie. Elevii descoperă cât de inteligente sunt acestea, ce nevoi au și, mai ales, faptul că sunt protejate prin lege.

Educația, antidot pentru violență

Potrivit Protecției Animalelor CJ Ilfov, rața a cucerit rapid inimile copiilor. Aceștia au hrănit-o cu salată, au mângâiat-o cu blândețe și au vorbit încet în preajma ei, având grijă să nu o sperie. Interacțiunea i-a ajutat să înțeleagă că, de multe ori, oamenii pot face rău fără intenție, din neatenție sau lipsă de informare, iar educația este soluția pentru a preveni astfel de situații.

