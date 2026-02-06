Peste 70 de animale neglijate, descoperite într-o casă din Texas. Câini subnutriți, cai neîngrijiți și păsări în pragul morții, recuperate de autorități (VIDEO)

Autoritățile din Texas au salvat peste 70 de animale neglijate dintr-o casă. Printre viețuitoarele recuperate se numără 60 de câini, atât maturi, cât și pui, cai dar și găini, rațe și gâște.

Peste 70 de animale neglijate, descoperite într-o casă din Texas

Acțiunea a avut loc în Ballinger, Texas, sub conducerea Humane World for Animals, în colaborare cu Biroul Șerifului din comitatul Runnels. Forțele de ordine au demara controalele încă de dimineață, în baza unui mandat de percheziție. Din locuință se simțea un puternic miros de amoniac, fiind observați și mai mulți câini care au început să latre atunci când salvatorii au intervenit.

În interior, zeci de câini se plimbau haotic prin camerele în care podeaua și mobila erau acoperite de fecale și urină. Multe dintre viețuitoare erau subnutrite, cu oasele vizibile, cu iritații ale pielii și lipsă vizibilă de blană.

„În momentul în care intri, te lovește ca un zid. Între zgomotul constant al lătrătului, mizeria, mirosul neplăcut și haosul zecilor de câini în condiții supraaglomerate, această scenă este o supraîncărcare senzorială completă. Îmi pot doar imagina stresul și suferința pe care le-au îndurat aceste animale trăind așa”, a declarat Alex Gamez, directorul Humane World for Animals, potrivit fox4news.com.

Câini subnutriți, cai neîngrijiți și păsări de curte, recuperate de autorități

Printre cazurile grave identificate la fața locului de medicii veterinari din echipa de intervenție se numără o litieră în care se aflau mai mulți căței de câteva săptămâni, care nu aveau mama alături. Un alt pui de cățel a fost găsit cu o rană la cap și gingii palide, semn de anemie acută. Mai mulți câini maturi prezentau răni și cicatrici, cel mai probabil cauzate în urma luptelor pentru resursele și așa limitate.

În curtea casei au fost găsiți și doi cai ce aveau copitele mult prea crescute. De asemenea, mai multe găini, rațe și gâște erau îngrămădite în țarcuri mici și nepotrivite.

Toate animalele au fost preluate și duse în centre speciale de diagnostic și tratament pe termen lung.

