O petiție pentru oprirea uciderii animalelor pe bani publici a adunat aproape 4.000 de semnături. Se cere, printre altele, ca firma răspunzătoarea de eutanasierea a 15.000 de câini contra sumei de peste 28 de milioane de lei să fie trasă la răspundere din punct de vedere legal.

Petiție pentru oprirea „uciderii animalelor pe bani publici. Răspundere penală pentru Vetmedan”

ONG-urile din domeniul protecției animalelor trag un semnal de alarmă cu privire la activitatea desfășurată de SC Vetmedan SRL, operator privat implicat în gestionarea câinilor fără stăpân. Aceasta a derulat mai multe contracte publice în mai multe localități din țară și a gestionat un adăpost privat în Suraia, județul Vrancea.

Potrivit sesizărilor primite și documentelor existente, la acest adăpost ar fi avut loc adevărate crime susținute de bani publici. Vorbim despre mii de animale ucise ilegal, eutanasieri efectuate în afara cadrului legal, proceduri medicale neconforme, suspiciuni de fals pentru documente medicale și evidențe oficiale, potrivit Totul pentru animale.com.

De asemenea, în adăpostul din Suraia activitățile se încadrează în afara spectrului legal: câini capturați, transportați și concentrați în locația unde condițiile sunt incompatibile cu legislația în vigoare privind bunăstarea animalelor și condițiile sanitar-veterinare, eutanasieri efectuate după expirarea termenului legal, suspiciuni de folosire a ketaminei și a altor substanțe cu regim special.

Conform datelor existente până la acest moment, aproximativ 15.000 de animale au fost ucise, pentru aceste fapte fiind utilizați peste 28,5 milioane de lei din bani publici prin contracte încheiate cu UAT-uri. Practic, viața fiecărui câine a valorat undeva la 1.900 de lei.

Ce se cere

Concret, petiția cere, printre altele, oprirea activităților desfășurate de firmă, dar și:

Sistarea imediată a tuturor eutanasierilor efectuate de SC Vetmedan SRL;

Suspendarea activității adăpostului Vetmedan din Suraia, județul Vrancea, până la finalizarea tuturor anchetelor penale și administrative;

Verificarea de urgență a tuturor:

– documentelor medicale,

– înregistrărilor din RECS,

– registrelor de evidență a substanțelor psihotrope;

Control amplu la nivelul ANSVSA, inclusiv asupra DSVSA Vrancea, pentru neîndeplinirea atribuțiilor legale de control și supraveghere;

Verificarea activității Biroului pentru Protecția Animalelor Vrancea din cadrul IPJ Vrancea, sub aspectul:

– neintervenirii în fața unor indicii grave de infracțiuni;

– neîndeplinirii atribuțiilor legale;

– posibilei complicități sau favorizări a făptuitorilor.

Sesizarea organelor de urmărire penală și instrumentarea dosarelor penale pentru:

– ucidere fără drept a animalelor,

– cruzime față de animale,

– fals intelectual și uz de fals,

– abuz în serviciu,

– deturnare de fonduri publice,

– folosirea ilegală a ketaminei și a altor substanțe cu regim special.

Tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate, inclusiv a celor care aveau obligația de a preveni și opri aceste fapte, cu:

– reținere,

– trimitere în judecată,

– condamnare conform legii, inclusiv cu pedeapsa închisorii.

Auditarea tuturor contractelor publice încheiate de SC Vetmedan SRL cu UAT-urile în ultimii trei ani.

Interzicerea definitivă a accesului la contracte publice pentru:

– SC Vetmedan SRL,

– orice firmă succesoare, derivată sau cu denumire similară,

– toate persoanele fizice implicate în conducerea, administrarea, execuția sau protejarea acestor activități, care vor fi sancționate penal.

