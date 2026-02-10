Petiție pentru binele pisicilor comunitare. Mii de bucureșteni solicită Primăriei Capitalei un „Cat Residential”, căsuțe pentru felinele fără adăpost din oraș

Într-un cartier din Sectorul 2 al Capitalei se duce o bătălie aprigă pentru „metrul pătrat” de polistiren. Pisicile fără adăpost au devenit mărul discordiei între vecini, unde cutiile de carton sunt privite ca un „obstacol” în curățenie.

Adăposturile pentru pisici, motiv de scandal între vecini

De mulți ani, viața la bloc în această zonă a Capitalei este o continuă dispută între „Partidul Empatiei”, voluntari care investesc timp și resurse pentru a construi adăposturi improvizate menite să ferească pisicile comunitare de ger, și „Garda Pretoriană a Curții”, locatari care consideră că orice recipient cu hrană reprezintă un atentat la estetica urbană și solicită evacuarea forțată ori îndepărtarea sistematică a refugiilor. Din cauza acestui conflict, adăposturile pentru pisici sunt aruncate la ghenă imediat după instalare.

Conflictul s-a mutat în online

Schimbul de replici dure s-a mutat de pe trotuar pe grupurile online ale locatarilor. Pe rețelele sociale, „legea junglei” pare să domine în absența unor reguli precise: bucureștenii care oferă hrană felinelor sunt criticați, iar adăposturile dispar mai repede decât un pliculeț de hrană umedă în fața unui motan flămând.

Problema pisicilor de pe strada Vrâncioaia din Sectorul 2 nu este doar de conviețuire, ci și juridică. În România, felinele comunitare sunt „invizibile”, adică toată lumea le observă, dar puțini știu exact ce drepturi au și ce obligații revin comunității. Cu toate că Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor obligă deținătorii să asigure un adăpost corespunzător, textul legal lasă loc de interpretări atunci când vine vorba despre spațiile comune din jurul blocurilor, scrie B365.ro.

Oamenii nu știu dacă o căsuță din polistiren necesită acordul asociației de proprietari, dacă trebuie amplasată în baza unei autorizații sau dacă poate fi îndepărtată unilateral, ignorând normele naționale de protecție a animalelor.

Petiția cere reguli, nu haos

Din cauza distrugerilor repetate și a tensiunilor dintre vecini, o petiție inițiată de bucureștenii care locuiesc pe strada Vrâncioaia din Sectorul 2 solicită autorităților locale să intervină și să reglementeze viața la bloc prin câteva măsuri esențiale:

Recunoașterea legală a adăposturilor pentru pisicile comunitare și stabilirea clară a limitelor dintre proprietatea privată și responsabilitatea publică;

Standardizarea refugilor, prin reguli privind dimensiunile, materialele și igiena, astfel încât căsuțele să respecte normele urbane și sanitare;

Stabilirea unui prag clar de acord între locatari pentru amplasarea adăposturilor, astfel încât deciziile să nu depindă de opoziția unei singure persoane;

Implicarea autorităților locale, fie prin finanțarea și instalarea de adăposturi omologate, fie prin autorizarea voluntarilor care doresc să se implice legal;

Verificări periodice și sancțiuni pentru vandalizarea adăposturilor autorizate.

Responsabilitate pentru toți, nu doar pentru iubitorii de animale

Inițiatorii petiției susțin că nu cer doar drepturi pentru animale, ci și reguli clare pentru cei care le îngrijesc. Aceștia vor un sistem de responsabilizare reciprocă: neglijarea igienei ar putea atrage sancțiuni pentru cei care hrănesc animalele, în timp ce distrugerea unui adăpost autorizat ar trebui pedepsită contravențional.

Dacă unele zone din Capitală se confruntă cu aruncatul cutiilor de carton la ghenă, mai multe sectoare din Capitală au adoptat o strategie modernă de gestionare a populației de pisici comunitare. Proiectul, numit „urbanism felin”, înlocuiește adăposturile improvizate cu mobilier din lemn, mai rezistent.

De pildă, Sectorul 6, prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană (ADPDU), a implementat un sistem de „custodie responsabilă”. Cu alte cuvinte, Primăria a înlocuit cutiile de carton și polistirenul cu structuri etajate din lemn, izolate termic.

În Sectorul 1, modelul „Cat-Hotel” a apărut prin parteneriate între autoritățile locale și organizațiile non-guvernamentale. Metoda s-a concentrat pe amplasarea adăposturilor în locuri unde existau deja colonii de pisici sterilizate.

Sectorul 3 pune accent pe controlul demografic. Deși instalarea adăposturilor în grădinile blocurilor este permisă, aceasta este condiționată de colaborarea cu Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) pentru oferirea de sterilizări gratuite.