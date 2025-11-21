47 de câini și trei pui din Sudul Californiei au fost găsiți într-o pădure, legați de copaci și înfometați. Autoritățile care s-au ocupat de caz au descoperit că aceștia au participat în lupte ilegale de câini, care erau organizate de o rețea întreagă.

Salvarea câinilor

Potrivit publicației People, operațiunea de salvare a avut loc pe 5 noiembrie și a fost coordonată de poliția South California și organizația Humane World for Animals, care se ocupă de salvarea animalelor abuzate. Majoritatea câinilor erau subnutriți, răniți, speriați sau obosiți din cauza lanțurilor. Cu toate acestea, salvatorii au menționat că animalele i-au întâmpinat cu bucurie și speranță.

Veterinarii care i-au examinat au descoperit răni ce puteau fi cauzate doar în lupte ilegale. Rănile erau infectate, adânci și în plus, câinii aveau probleme grave cu dantura. Mai mulți căței erau infestați cu păduchi și sufereau de subnutriție puternică. Voluntarii organizației Humane World for Animals au descoperit că printre câinii salvați se afla și o mamă slăbită, care își hrănea cei trei pui într-o cușcă plină cu fecale. În urma unui control, doctorii au constatat că aceasta va avea nevoie de tratamente pentru rănile suferite, dar se va vindeca.

„Este tulburător să vezi atât de mulți câini — răniți, plini de cicatrici și evident în nevoie de îngrijire veterinară — legați pur și simplu cu un lanț greu. Păreau răniți și singuri,” a declarat Janell Gregory, directoarea regională pentru statul Carolina de Sud din cadrul organizației Humane World for Animals.

Mai multe arestări au fost făcute după ce au fost salvați câinii. O anchetă este în desfășurare în acest caz, pentru a descoperi cine era responsabil pentru aceste lupte ilegale și pentru a opri întreaga organizație.

