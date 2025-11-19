8 semne că animalul tău de companie nu vrea să fie îmbrățișat. Tu crezi că îi arăți iubire, dar mai tare îl enervezi

Un dresor de câini a avertizat că stăpânii nu ar trebui să își îmbrățișeze niciodată animalele de companie dacă acestea prezintă unul dintre aceste opt semne, deoarece poate fi o cauză de disconfort sau stres.

Îmbrățișarea câinelui poate fi o modalitate de ameliorare a stresului pentru proprietari, dar experții avertizează că acest gest nu este mereu pe placul animalului.

Nu toți câinii iubesc îmbrățișările

Mai mulți specialiști în comportamentul animalelor sfătuiesc oamenii că îmbrățișările pot fi inconfortabile sau chiar stresante pentru câini. Iar unul dintre aceștia este celebrul dresor Alan Peiro, care a postat recent un videoclip pe TikTok despre această problemă. Expertul a detaliat cele opt semne la care stăpânii trebuie să fie atenți atunci când își îmbrățișează patrupedul.

„A le respecta limbajul corpului este mai iubitor decât a le impune un gest pe care nu îl înțeleg”, a declarat Alan Peiro. „O îmbrățișare nu este întotdeauna afectuoasă pentru câinele tău. Deși pentru noi este un gest de iubire, mulți câini simt că este o invadare a spațiului lor. Dacă privesc în altă parte, se încordează sau încearcă să scape, nu se bucură de ea”, a completa dresorul de câini.

Specialistul a subliniat, de asemenea, importanța ca stăpânii să înțeleagă personalitățile câinilor și să se bazeze pe experiențele anterioare pe care le-au avut cu aceștia. Dacă proprietarul forțează contactul fizic cu un câine despre care știe că, în mod normal, nu se simte confortabil cu astfel de gesturi, poate provoca comportamente defensive nedorite.

Alan a sugerat și alte modalități prin care oamenii își pot arăta afecțiunea față de cățeii lor iubiți prin mângâieri blânde pe spate sau pe urechi ori prin plimbări lungi și joacă împreună, notează Express.co.uk.

Opt semne că patrupedul nu se simte bine când îl îmbrățișezi

1. Rigiditate corporală – câinele rămâne nemișcat, încordat sau înțepenit.

2. Coada în jos sau băgată între picioare – semn clar de disconfort sau supunere.

3. Urechile pe spate sau turtite – dovadă de nervozitate sau frică.

4. Evitarea contactului vizual – întoarce capul sau privește în altă parte, încercând să dezamorseze situația.

5. Căscatul – nu este un semn de somnolență, ci de stres.

6. Își linge botul insistent – un gest de disconfort.

7. Dă să plece – vrea să scape de presiunea îmbrățișării.

8. Mârâie – un avertisment că trebuie să încetezi.

Cum îți dai seama că vrea afecțiune

În schimb, fii atent și la semnele că animalul tău de companie caută afecțiune. De exemplu, cățelul te împinge ușor cu nasul sau te poate atinge ușor cu laba pentru a-l mângâia.

Alternativ, s-ar putea sprijini de tine, așeza între picioarele tale sau s-ar putea cuibări aproape de tine. Alte semne pozitive sunt contactul vizual, faptul că te urmărește, aduce jucării sau se urcă în poala ta.

Fiecare câine este diferit, așa că asigură-te că îi monitorizezi limbajul corpului. Dacă prezintă semne de disconfort, încearcă să nu-l sufoci. Știm că sunt adorabili câinii, dar există momente în care animalele noastre de companie au nevoie de spațiu, la fel ca noi, oamenii!