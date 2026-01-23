STIRI

Dolj: Bărbat din Poiana Mare reținut de poliție după ce a ucis un câine fără stăpân

Claudiu Surmei 23 ianuarie 0 comentarii
masina de la politia animalelor Sursa foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Dolj au reținut un bărbat de 36 de ani, din comuna Poiana Mare, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Cum s-a desfășurat cazul uciderii câinelui în Poiana Mare

Totul a început după ce o femeie din comuna Desa a sesizat Secția nr. 10 Poliție Rurală Poiana Mare cu privire la faptul că un bărbat ar fi omorât un câine. La fața locului s-au deplasat polițiștii secției, împreună cu polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Dolj, notează craiovaforum.ro.

În urma verificărilor, aceștia au stabilit că, în cursul zilei de 22 ianuarie, bărbatul ar fi surprins un câine fără stăpân, din rasa comună, în curtea sa și l-ar fi lovit cu un obiect contondent. Acțiunea a condus la decesul animalului.

„Urmare a cercetărilor efectuate și probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Andreea Mateescu.

Astăzi, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, pentru dispunerea unei măsuri preventive.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

, ,

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *