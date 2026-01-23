Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Dolj au reținut un bărbat de 36 de ani, din comuna Poiana Mare, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept.

Cum s-a desfășurat cazul uciderii câinelui în Poiana Mare

Totul a început după ce o femeie din comuna Desa a sesizat Secția nr. 10 Poliție Rurală Poiana Mare cu privire la faptul că un bărbat ar fi omorât un câine. La fața locului s-au deplasat polițiștii secției, împreună cu polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Dolj, notează craiovaforum.ro.

În urma verificărilor, aceștia au stabilit că, în cursul zilei de 22 ianuarie, bărbatul ar fi surprins un câine fără stăpân, din rasa comună, în curtea sa și l-ar fi lovit cu un obiect contondent. Acțiunea a condus la decesul animalului.

„Urmare a cercetărilor efectuate și probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Andreea Mateescu.

Astăzi, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, pentru dispunerea unei măsuri preventive.