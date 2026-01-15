Vaslui: Cadavre de lebede scoase de pompieri dintr-un lac din Moara Domnească

Pompierii militari vasluieni au intervenit, joi dimineaţă, pentru recuperarea unor cadavre de lebede din lacul Moara Domnească, transmite Agerpres.

Intervenţia s-a făcut la solicitarea reprezentanţilor Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui şi ai Gărzii de Mediu Vaslui.

“Detaşamentul de pompieri Vaslui a intervenit pentru recuperarea unor cadavre de lebede din lacul Moara Domnească. Pentru misiune au fost alocate o autospecială de căutare-salvare şi o barcă pneumatică, ambele încadrate cu un ofiţer şi trei subofiţeri. În urma efectuării recunoaşterii, au fost identificate un număr de opt exemplare moarte, care au fost extrase din lac”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Ionela Boghiţă.

Potrivit pompierilor, păsările erau prinse în gheaţă.