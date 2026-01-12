Cățel salvat în ultimul moment de pompieri dintr-o fosă septică. După ce a fost la un pas de moarte, a fost adoptat (FOTO)

Un cățel a fost salvat în ultimul moment de mai mulți pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani. Micuțul a căzut într-o fosă septică și numai o minune a făcut să fie auzit de cineva.

Cățel salvat de pompieri dintr-o fosă septică

Incidentul s-a petrecut în orașul Darabani, unde puiul de câine a căzut într-o fosă septică dezafectată din curtea unui localnic. Proprietarul fosei a auzit strigătele disperate ale cățelului și a cerut ajutorul pompierilor.

La fața locului s-au deplasat mai mulți salvatori de la Punctul de Lucru Darabani, reușind după zeci de minute să scoată cățelul din fosa de aproape doi metri adâncime. După salvare, micuțul s-a liniștit rapid, fiind preluat chiar de către proprietarul fosei.

Evenimentul a fost povestit chiar de către reprezentanții instituției, care au transmis și un gând bun după această intervenție contra-cronometru.

„Speriat, dar prietenos, cățelul s-a liniștit imediat ce a fost preluat, simțindu-se în siguranță. Acum, se află în grija bărbatului care l-a găsit, primind adăpost și afecțiune.

Dacă ar putea vorbi, ar spune că este norocos și iubit: norocos că a fost salvat la timp, mai ales că urma o noapte geroasă, și iubit pentru că și-a găsit un stăpân”, se arată într-o postare a ISU Botoșani de pe Facebook.

