Câinii percep lumea prin miros, iar oamenii de știință au reușit să „vadă” în premieră răspunsurile olfactive ale creierului canin

Câinii percep lumea din jur prin miros, la fel cum noi, oamenii, ne bazăm pe văz. Știm puține lucruri despre cum interpretează câinii mirosurile, dar datorită unui studiu recent, oamenii de știință au aflat detalii cheie despre nasul câinelui.

Un nou studiu despre câini

Câinii sunt pregătiți să detecteze mirosurile. Nasul unui câine are, în medie, peste 10 milioane de receptori olfactivi, comparativ cu oamenii, care au doar aproximativ șase milioane. Acest lucru face ca nasul canin să fie de peste 10.000 de ori mai bun la detectarea mirosurilor decât noi.

Oamenii au exploatat superputerile olfactive ale câinilor în mai multe moduri, ceea ce a contribuit, fără îndoială, la relația puternică pe care o avem ​​cu tovarășii noștri canini de-a lungul a peste 40.000 de ani de conviețuire.

Câinii sunt în continuare parteneri de vânătoare, adulmecând hrana. Lucrează cu oamenii ca membri vitali ai echipelor de combatere a criminalității, găsind substanțe ilicite, ca și colegi medicali pentru detectarea bolilor și ca parteneri în eforturile de conservare, găsind specii rare și pe cale de dispariție.

Cum reacționează creierul canin la mirosuri

În ciuda utilizării pe scară largă a câinilor ca detectori naturali de mirosuri, nu se cunosc multe despre modul în care percep lumea în care trăiesc. Explorarea activității cerebrale a câinilor atunci când sunt expuși la anumite mirosuri poate ajuta la identificarea regiunilor creierului lor asociate cu detectarea olfactivă. Acest lucru îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă ce experimentează câinele, ceea ce ne-ar putea ajuta să îmbunătățim selecția și dresajul câinilor.

Până acum, cercetătorii aveau nevoie de echipamente scumpe pentru a studia creierul câinilor și de metode de cercetare ce necesitau ca aceștia să stea nemișcați. Asta înseamnă că știm mai puține despre creierul câinilor de lucru activi, care s-ar chinui să rămână nemișcați perioade lungi.

Tehnologia care dezvăluie activitatea cerebrală din amigdală, hipocamp și bulbul olfactiv

Studiul recent pe care l-am menționat la începutul acestui articol folosește o metodă nouă, ieftină și noninvazivă pentru a explora modul în care creierul canin răspunde la mirosuri. Oamenii de știință cred că această soluție, bazată pe inteligența artificială, ne va ajuta să identificăm modul în care creierul câinilor reacționează la mirosuri și ce semnificație are acest lucru pentru cercetările viitoare.

Cercetătorii au creat un senzor optic care să vizeze trei zone ale creierului implicate în discriminarea mirosurilor la câini: amigdala, bulbul olfactiv și hipocampul.

Amigdala este responsabilă de răspunsurile emoționale la stimuli, bulbul olfactiv este implicat în procesarea mirosurilor, iar hipocampul este asociat cu formarea memoriei.

Echipamentul utilizat în studiu a constat într-o cameră digitală de înaltă rezoluție conectată la un computer, plus un laser verde. Lumina laser, capabilă să penetreze blana câinilor și oasele craniului, a fost proiectată pe capetele a patru câini relaxați, legați la ochi și expuși la patru mirosuri diferite: alcool, marijuana, mentol și usturoi. Toate aceste substanțe par să provoace răspunsuri olfactive similare la câini.

Pe măsură ce lumina laser a fost reflectată de cele trei zone ale creierului, camera detecta interferența ca un model distinct de „pătare”. Camera a realizat înregistrări de cinci secunde, repetate de patru ori pentru fiecare miros.

Inteligența artificială a analizat diferențele de pete din diferite regiuni ale creierului pentru a crea modele prin care au reacționat la fiecare miros.

Ce urmează pentru oamenii de știință

Rezultatele studiului au evidențiat importanța amigdalei pentru discriminarea mirosurilor la câini. Acest lucru sugerează că ar putea exista o componentă emoțională în modul în care percep mediul. De asemenea, se știe că detectarea gustului și a mirosului este legată de formarea memoriei și de starea emoțională la oameni.

Deoarece câinii par să experimenteze reacții emoționale la mirosuri, metodele și experiențele de dresaj ar putea necesita luarea în considerare a acestui aspect. De exemplu, câinii asociază adesea aroma caracteristică a cabinetului veterinar cu situații mai puțin amuzante.

Această cercetare ar putea chiar deschide calea către fabricarea de echipamente specializate pentru detectarea și traducerea răspunsurilor olfactive ale câinilor. Echipamentele mobile care funcționează rapid ne-ar putea permite să interpretăm ce transmite nasul câinilor în timp real.