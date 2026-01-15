Un bărbat care a provocat intenţionat un incendiu, reţinut pentru ameninţare, distrugere şi uciderea cu intenţie a animalelor

Un bărbat din comuna argeşeană Băbana, suspectat că a provocat intenţionat un incendiu, a fost reţinut pentru ameninţare, distrugere şi uciderea cu intenţie a animalelor, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, incidentul a avut loc în noaptea de 10 spre 11 ianuarie.

Ameninţare, distrugere şi uciderea cu intenţie a animalelor

“Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Poiana Lacului au fost sesizaţi prin 112, de o femeie de 43 de ani din comuna Băbana, cu privire la izbucnirea unui incendiu la o anexă gospodărească (…). În urma verificărilor efectuate de către poliţişti a rezultat că incendiul ar fi fost provocat în mod intenţionat de către un bărbat de 58 de ani (…), care anterior ar fi ameninţat-o pe persoana vătămată cu acte de violenţă, iar în noaptea de 10/11.01.2026 ar fi incendiat, cu ajutorul unei brichete, anexa gospodărească, cunoscând faptul că în interior s-ar afla o cabalină, care a decedat”, se precizează în comunicat.

Suspectul a fost condus la sediul Secţiei de Poliţie Rurală Poiana Lacului pentru cercetări, în baza unui mandat de aducere. Poliţiştii au dispus ulterior măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de joi bărbatul să fie prezentat magistraţilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate într-un dosar penal pentru ameninţare, distrugere prin incendiere şi uciderea cu intenţie a animalelor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.