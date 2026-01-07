Incendiu la un adăpost de animale din județul Caraș-Severin. Pompierii au intervenit de urgență

Marţi, 6 ianuarie 2026, prin numărul unic de urgență 112, a fost semnalat un incendiu izbucnit la un adăpost de animale din localitatea Remetea Poganici, județul Caraș-Severin. La fața locului au intervenit rapid pompierii Detașamentului Reșița, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenții complexe și o autospecială de primă intervenție. Misiunea a fost asigurată de un efectiv de 14 militari, care au reușit localizarea rapidă a focului.

Incendiul la adăpostul de animale a fost lichidat

Potrivit Radio Reșița, acoperișul adăpostului de animale a fost afectat pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Incendiul a fost lichidat, fiind prevenită extinderea focului la construcțiile din apropiere.

În urma evaluării efectuate, pompierii au stabilit că jarul sau scânteile provenite de la o afumătoare aflată în vecinătatea adăpostului reprezintă cauza probabilă a producerii incendiului. Nu sunt victime.

