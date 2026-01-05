EXCLUSIV Animalele de companie au propriul taxi confortabil. Care este povestea Pet Travel, dedicat câinilor și pisicilor: „Fiecare transport este special, adaptat în funcție de nevoile fiecărui blănos” / Servicii și tarife percepute (FOTO + VIDEO)

Serviciile de transport dedicate animalelor de companie sunt tot mai căutate în România. După pandemie a crescut numărul câinilor și al pisicilor în casele românilor, fapt care a dus la o nevoie reală de soluții sigure și confortabile pentru deplasarea lor. Dat fiind ritmul de viață alert, și animalele de companie au nevoie de atenție specială. Așa a apărut Pet Travel, un serviciu dedicat exclusiv transportului animalelor de companie în Constanța, către cabinete veterinare, familii adoptive, locații foster, parcuri, inclusiv zona Cazinoului și a falezei, sau în cadrul relocărilor aparținătorilor.

Pets&Cats a stat de vorbă cu Serkan Geambulat, fondator Pet Travel, care ne-a dezvăluit povestea acestui proiect, ce servicii oferă și cui îi este adresat.

Pet Travel, o idee născută dintr-o experiență personală

Fondatorul Pet Travel, Serkan Geambulat, susține că ideea proiectului a apărut dintr-o nevoie reală: transportul propriei cățelușe la veterinar pentru vaccinurile de rutină.

„Pet Travel a luat naștere dintr-o experiență personală și dintr-o nevoie reală. În momentul în care a trebuit să îmi transport cățelușa la veterinar pentru vaccinurile periodice, mi-am dat seama cât de dificil este să găsești un serviciu care să ofere condiții cu adevărat sigure, curate și adaptate nevoilor unui cățel.

Refuzurile din partea taxiurilor, lipsa unor soluții specializate, dar și dorința de a nu apela constant la prieteni m-au pus în situația în care a apărut întrebarea firească: „De ce nu există un serviciu dedicat exclusiv animalelor?”. Așa a luat viață Pet Travel”, ne-a declarat Serkan Geambulat.

Animalele nu sunt „bagaje”, ci membri ai familiei

Filosofia Pet Travel pornește de la ideea că animalele au emoții, se pot speria, se pot stresa și au nevoie de atenție. De aceea, fiecare cursă este adaptată în funcție de nevoile animalelor, iar mașinile sunt igienizate și sterilizate după fiecare transport.

„Pentru mine, animalele nu sunt „bagaje” sau simple curse. Sunt membri ai familiei, ființe care simt, iubesc, se pot stresa și au nevoie de răbdare, grijă și empatie. Pet Travel este construit exact pe aceste valori. Fiecare transport este special, adaptat în funcție de nevoile fiecărui blănos, iar mașina este igienizată și sterilizată după fiecare cursă, pentru ca următorul pasager să ajungă în siguranță și fără riscuri”, a explicat acesta.

Taxi pentru câini și pisici

Pet Travel transportă preponderent câini și pisici, indiferent de talie, inclusiv animale mari, de până la 85-90 de kilograme. Solicitările variază de la drumuri la cabinete veterinare, mutări temporare în familii foster, adopții, până la plimbări în zone precum faleza sau parcurile din Constanța.

„Cel mai des transportăm câini și pisici, de toate taliile (am avut inclusiv cazuri de câini de talie foarte mare, de 85–90 kg), către cabinete veterinare, familii adoptive, locații foster, parcuri, inclusiv zona Cazinoului și a falezei sau în cadrul relocărilor aparținătorilor”, ne-a mai spus fondatorul Serkan Geambulat.

Transport gratuit pentru câinii adoptați din Adăpostul Public Constanța

Unul dintre pilonii importanți ai proiectului este componenta socială. Astfel, Pet Travel a lansat o campanie de transport gratuit pe raza Municipiului Constanța, pentru orice câine adoptat din Adăpostul Public Constanța:

„Pet Travel are și o componentă socială foarte importantă, în care cred profund și despre care consider că aduce un plus real de valoare comunității din care facem cu toții parte. Am demarat o campanie de transport Gratuit pe raza Municipiului Constanța pentru orice cățel adoptat din cadrul Adăpostului Public Constanța, pentru că adopția înseamnă o a doua șansă la viață, iar primul drum spre „acasă” ar trebui să fie lipsit de obstacole.

Înțelegem rolul și importanța adopțiilor și observăm cât de dificil decurge, de multe ori, acest proces. Ne dorim să încurajăm cât mai multe persoane să adopte, mai ales într-un anotimp care nu este deloc prietenos cu animalele fără stăpân. De altfel, unul dintre cele mai frecvente motive invocate atunci când se propune o adopție este lipsa transportului, un obstacol pe care încercăm să îl eliminăm complet.

Un animal adoptat aduce o bucurie greu de pus în cuvinte. Oferă afecțiune necondiționată, vindecă singurătăți și schimbă vieți, nu doar pe ale lor, ci și pe ale oamenilor. De aceea, consider că fiecare gest care sprijină adopția responsabilă este un pas mic, dar important, spre o comunitate mai empatică”.

Cât costă o cursă în Constanța

Tarifele Pet Travel sunt stabilite în funcție de tipul cursei și numărul de animale transportate. Pentru deplasările în Constanța, prețurile pornesc de la 49 de lei. Deși activitatea este concentrată doar local, planurile de viitor includ extinderea în alte orașe mari din România.

„Tarifele Pet Travel sunt stabilite transparent, în funcție de tipul solicitării și de numărul de pasageri blănoși, însă filosofia noastră nu înseamnă doar transport, ci și grija pentru fiecare animal în parte. De exemplu, pentru un transport în Municipiul Constanța, costurile pornesc de la 49 de lei.

Activitatea noastră are baza în Constanța, însă ne dorim extinderea proiectului astfel încât să fim prezenți în cât mai multe orașe mari din România și, implicit, să putem extinde și aria de acoperire a campaniei de transport gratuit”, ne-a mai declarat Serkan Geambulat.

„Live, Love, Pet”, motto-ul Pet Travel

„Pet Travel nu este doar un serviciu de transport, ci un proiect construit din dragoste pentru animale și din dorința de a le oferi condițiile pe care orice aparținător responsabil și le-ar dori pentru un membru al familiei sale. Din acest motiv, motto-ul nostru este „Live, Love, Pet” iar mai multe informații pot fi găsite pe site-ul nostru www.pet-travel.ro”, a conchis acesta.

FOTO Serkan Geambulat, fondator Pet Travel