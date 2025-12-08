Syensqo și-a anunțat intrarea pe piața hranei pentru animale, prezentând soluții naturale de aromatizare și conservare la evenimentul Food Ingredients Europe 2025. Compania, cunoscută anterior pentru ingredientele din industria alimentară și băuturi, vine acum cu produse special concepute pentru a îmbunătăți gustul și prospețimea hranei pentru animale de companie, notează Pet Food Industry.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ingrediente inovatoare pentru gust și prospețime

Pentru nutriția animalelor, Syensqo va oferi Rhovea Feed, un tip de vanilină dezvoltat special pentru hrana pentru animale, care îmbunătățește palatabilitatea, maschează gusturile neplăcute și echilibrează aromele. De asemenea, compania a prezentat Riza 35, un extract de rozmarin deodorat, care protejează hrana pentru animale prin efect antioxidant fără a afecta gustul sau aroma.

„Conduse de tendința de umanizare a hranei pentru animale, aceste inovații ajută producătorii să creeze rețete care combină gustul și calitatea similară alimentelor pentru oameni,” a declarat compania.