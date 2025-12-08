BUSINESS

Syensqo intră pe piața hranei pentru animale cu arome și soluții naturale de conservare

Claudiu Surmei 8 decembrie 0 comentarii
O pisică stă în fața unui bol cu bobițe și se uită în sus Sursa foto: Maksim Prochan | Dreamstime.com

Syensqo și-a anunțat intrarea pe piața hranei pentru animale, prezentând soluții naturale de aromatizare și conservare la evenimentul Food Ingredients Europe 2025. Compania, cunoscută anterior pentru ingredientele din industria alimentară și băuturi, vine acum cu produse special concepute pentru a îmbunătăți gustul și prospețimea hranei pentru animale de companie, notează Pet Food Industry.

Ingrediente inovatoare pentru gust și prospețime

Pentru nutriția animalelor, Syensqo va oferi Rhovea Feed, un tip de vanilină dezvoltat special pentru hrana pentru animale, care îmbunătățește palatabilitatea, maschează gusturile neplăcute și echilibrează aromele. De asemenea, compania a prezentat Riza 35, un extract de rozmarin deodorat, care protejează hrana pentru animale prin efect antioxidant fără a afecta gustul sau aroma.

„Conduse de tendința de umanizare a hranei pentru animale, aceste inovații ajută producătorii să creeze rețete care combină gustul și calitatea similară alimentelor pentru oameni,” a declarat compania.

  Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Maksim Prochan | Dreamstime.com

By Claudiu Surmei

