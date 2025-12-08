HEALTHY LIFE

Mâncărurile de Sărbători care pot fi fatale pentru animale: Atenție la ce pui pe masă!

Claudiu Surmei 8 decembrie 0 comentarii
Un câine este ținut în poală de stăpân, în fața unei mese pe care se află o cană cu mesaj de Crăciun Sursa foto: Antonio Suarez | Dreamstime.com

Perioada sărbătorilor de iarnă aduce bucurie, dar și riscuri pentru animalele de companie. Veterinarii atrag atenția că mâncarea festivă, decorațiunile și activitățile în aer liber pot provoca accidente grave, notează Shepparton News.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Alimente de evitat pentru câini

Dr. Mark Wheatly, medic veterinar șef la Clinica Veterinară Echuca Moama, recomandă să fim atenți la ce mâncare ajunge în farfuria câinilor:

  • Ciocolată – toxică și poate provoca intoxicații severe
  • Alimente grase – pot cauza probleme digestive și pancreatită
  • Ceapă și usturoi – dăunează celulelor sanguine
  • Nuci și fructe uscate – pot provoca intoxicații
  • Struguri, stafide, curmale – pot duce la insuficiență renală

„Un singur strugure poate fi fatal pentru câine, așa că este mai bine să evitați complet torturile cu fructe sau budincile de Crăciun”, explică Dr. Wheatly.

Flori periculoase pentru pisici

Pisicile sunt sensibile la anumite plante care se regăsesc adesea în casele oamenilor:

  • Crini și crini de iarnă
  • Crinii păcii

Consumul acestor plante poate provoca insuficiență renală și, în cazuri grave, moarte rapidă.

Riscuri legate de decorațiuni și ambalaje

Atât câinii, cât și pisicile pot fi expuse la accidente din cauza ambalajelor și decorațiunilor:

  • Folii și sfori – pot provoca blocaje intestinale
  • Cadouri și decorațiuni mici – risc de sufocare sau ingestie

Pericole în aer liber și la camping

Câinii și pisicile care petrec timp în natură în perioada sărbătorilor pot întâmpina alte riscuri:

  • Accidente legate de pescuit – cârlige în buze sau limbă
  • Supraîncălzire – mai ales la câinii care nu sunt obișnuiți cu alergatul excesiv
  • Mușcături de șarpe – necesită intervenție veterinară rapidă

„Dacă animalul a fost mușcat de șarpe, păstrați-l calm, răcorit și evitați stresul până ajungeți la veterinar”, recomandă Dr. Wheatly.

Sfaturi pentru sărbători în siguranță

  • Nu împărțiți alimente periculoase cu animalele de companie.
  • Țineți decorațiunile și ambalajele la distanță.
  • Supravegheați animalele în timpul activităților în aer liber.
  • Contactați veterinarul imediat în caz de intoxicație sau accident.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: Antonio Suarez | Dreamstime.com

, ,

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *