Perioada sărbătorilor de iarnă aduce bucurie, dar și riscuri pentru animalele de companie. Veterinarii atrag atenția că mâncarea festivă, decorațiunile și activitățile în aer liber pot provoca accidente grave, notează Shepparton News.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Alimente de evitat pentru câini

Dr. Mark Wheatly, medic veterinar șef la Clinica Veterinară Echuca Moama, recomandă să fim atenți la ce mâncare ajunge în farfuria câinilor:

Ciocolată – toxică și poate provoca intoxicații severe

Alimente grase – pot cauza probleme digestive și pancreatită

Ceapă și usturoi – dăunează celulelor sanguine

Nuci și fructe uscate – pot provoca intoxicații

Struguri, stafide, curmale – pot duce la insuficiență renală

„Un singur strugure poate fi fatal pentru câine, așa că este mai bine să evitați complet torturile cu fructe sau budincile de Crăciun”, explică Dr. Wheatly.

Flori periculoase pentru pisici

Pisicile sunt sensibile la anumite plante care se regăsesc adesea în casele oamenilor:

Crini și crini de iarnă

Crinii păcii

Consumul acestor plante poate provoca insuficiență renală și, în cazuri grave, moarte rapidă.

Riscuri legate de decorațiuni și ambalaje

Atât câinii, cât și pisicile pot fi expuse la accidente din cauza ambalajelor și decorațiunilor:

Folii și sfori – pot provoca blocaje intestinale

Cadouri și decorațiuni mici – risc de sufocare sau ingestie

Pericole în aer liber și la camping

Câinii și pisicile care petrec timp în natură în perioada sărbătorilor pot întâmpina alte riscuri:

Accidente legate de pescuit – cârlige în buze sau limbă

Supraîncălzire – mai ales la câinii care nu sunt obișnuiți cu alergatul excesiv

Mușcături de șarpe – necesită intervenție veterinară rapidă

„Dacă animalul a fost mușcat de șarpe, păstrați-l calm, răcorit și evitați stresul până ajungeți la veterinar”, recomandă Dr. Wheatly.

Sfaturi pentru sărbători în siguranță

Nu împărțiți alimente periculoase cu animalele de companie.

Țineți decorațiunile și ambalajele la distanță.

Supravegheați animalele în timpul activităților în aer liber.

Contactați veterinarul imediat în caz de intoxicație sau accident.