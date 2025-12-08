Perioada sărbătorilor de iarnă aduce bucurie, dar și riscuri pentru animalele de companie. Veterinarii atrag atenția că mâncarea festivă, decorațiunile și activitățile în aer liber pot provoca accidente grave, notează Shepparton News.
Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:
- articolul continuă mai jos -
Alimente de evitat pentru câini
Dr. Mark Wheatly, medic veterinar șef la Clinica Veterinară Echuca Moama, recomandă să fim atenți la ce mâncare ajunge în farfuria câinilor:
- Ciocolată – toxică și poate provoca intoxicații severe
- Alimente grase – pot cauza probleme digestive și pancreatită
- Ceapă și usturoi – dăunează celulelor sanguine
- Nuci și fructe uscate – pot provoca intoxicații
- Struguri, stafide, curmale – pot duce la insuficiență renală
„Un singur strugure poate fi fatal pentru câine, așa că este mai bine să evitați complet torturile cu fructe sau budincile de Crăciun”, explică Dr. Wheatly.
Flori periculoase pentru pisici
Pisicile sunt sensibile la anumite plante care se regăsesc adesea în casele oamenilor:
- Crini și crini de iarnă
- Crinii păcii
Consumul acestor plante poate provoca insuficiență renală și, în cazuri grave, moarte rapidă.
Riscuri legate de decorațiuni și ambalaje
Atât câinii, cât și pisicile pot fi expuse la accidente din cauza ambalajelor și decorațiunilor:
- Folii și sfori – pot provoca blocaje intestinale
- Cadouri și decorațiuni mici – risc de sufocare sau ingestie
Pericole în aer liber și la camping
Câinii și pisicile care petrec timp în natură în perioada sărbătorilor pot întâmpina alte riscuri:
- Accidente legate de pescuit – cârlige în buze sau limbă
- Supraîncălzire – mai ales la câinii care nu sunt obișnuiți cu alergatul excesiv
- Mușcături de șarpe – necesită intervenție veterinară rapidă
„Dacă animalul a fost mușcat de șarpe, păstrați-l calm, răcorit și evitați stresul până ajungeți la veterinar”, recomandă Dr. Wheatly.
Sfaturi pentru sărbători în siguranță
- Nu împărțiți alimente periculoase cu animalele de companie.
- Țineți decorațiunile și ambalajele la distanță.
- Supravegheați animalele în timpul activităților în aer liber.
- Contactați veterinarul imediat în caz de intoxicație sau accident.