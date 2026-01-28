Florin Niță, Irina Margareta Nistor și George Soare susțin Asociația „Dreptate pentru Animale” (FOTO)

Campion în teren, campion și în afara lui. Florin Niță, eroul Generației de Suflet de la EURO 2024, este un iubitor declarat de animale și un susținător ferm al respectării legii. Portarul naționalei României a fost prezent la lansarea Asociației „Dreptate pentru Animale”, un ONG care acordă asistență juridică în domeniul protecției animalelor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Acasă, Florin Niță are doi câini și alte animale de companie și promovează constant adopția responsabilă. În perioada în care a evoluat în Arabia Saudită, a avut grijă de peste șase pisici, iar cel mai recent membru al familiei sale a fost adoptat direct de pe stradă. Implicarea lui continuă și astăzi: Florin Niță face lobby activ pentru adopția responsabilă și susține două pisici superbe care își caută familii iubitoare.

Irina Margareta Nistor se identifică nu doar cu cinematografia, ci și cu protecția animalelor, o cauză pe care o susține de ani de zile. În curând, iubitorii de film o vor putea vedea în „Efectul Pufi”, producție cinematografică ce va fi lansată în cinematografe pe 6 februarie.

George Soare, cunoscut publicului larg drept hairstylistul vedetelor, are în spate o carieră impresionantă în industria de beauty. Dincolo de succesul profesional, George se poate mândri și cu relația specială pe care o are cu animalele, implicându-se activ în proiecte dedicate protecției și bunăstării acestora.

Despre Asociația „Dreptate pentru Animale”

Asociația „Dreptate pentru Animale” și-a început activitatea în anul 2025 și își propune să acorde asistență juridică în cazurile care implică animale abuzate, maltratate, abandonate sau exploatate. Organizația militează pentru o lume mai empatică și mai responsabilă față de animale și colaborează cu o rețea de avocați din întreaga țară.

Jurnalistele Ioana Cosma, Corina Priceputu, dar și Tudor Tim Ionescu sunt implicați activ în acest proiect, care își propune să folosească legea atât ca instrument de coerciție, cât și ca mijloc de prevenție, pentru a descuraja abuzurile și a încuraja respectarea drepturilor animalelor.

Asociația „Dreptate pentru Animale” crede că schimbarea reală începe cu responsabilitate, empatie și aplicarea corectă a legii.

Dacă doriți o lume mai bună pentru animalele din România, puteți susține activitatea Asociației Dreptate pentru Animale cu o donație în contul deschis la CEC Bank – RO27CECEB00030RON3993575.