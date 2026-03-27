Tot mai mulți americani întâmpină o problemă apăsătoare – deși dragostea pentru câinii mari este la rândul ei mare, și facturile sunt pe măsură. Asta pentru că în 2026 a devenit tot mai greu să îți permiți un animal de companie care necesită resurse financiare serioase.

Dragostea pentru câinii mari, facturi pe măsură

Un raport recent prezentat de ParadePets arată că, deși interesul americanilor pentru câinii de talie mare este în creștere, atingând 35%, presiunile financiare, spațiul și stilul de viață devin obstacole greu de ignorat.

Realitatea este că, de cele mai multe ori, taxa de adopție a unui astfel de câine poate fi chiar mai mare decât pentru alte animale. Apoi urmează celelalte provocări. Un câine mare necesită, în mod evident, mai multă hrană, costuri veterinare mai ridicate, accesorii mai scumpe și, uneori, chiar dresaj.

În acest context, decizia adopției nu este doar emoțională, ci și financiară. Iar în contextul în care costul vieții crește constant, mulți potențiali adoptatori dau înapoi din motivul că nu sunt siguri că pot duce responsabilitatea unui câine pe termen lung.

Unul dintre factorii care ar putea schimba simțitor situația adopțiilor este sprijinul financiar oferit de autorități, fie prin reduceri, ajutoare pentru hrană, fie prin ședințe de dresaj gratuite sau mai ieftine.

Obstacolele întâlnite de tot mai mulți americani

Datele arată și o diferență semnificativă între cei care ar adopta și cei care nu ar face-o. Aproape 90% dintre cei deschiși la adopție se simt capabili să gestioneze un câine mare. De cealaltă parte, doar aproximativ 33% dintre cei reticenți au aceeași încredere.

Pentru mulți, un câine de talie mare poate însemna prea mult pentru cineva, astfel că se merge pe varianta mai sigură, și anume adopția unui câine de talie mică.

Apar și problemele legate de regulile impuse de proprietari chiriașilor. Mulți nu acceptă animalele de companie sau dacă o fac, este restricționat fie prin limite de greutate, fie interdicții pentru anumite rase. Astfel, exact generațiile care își doresc mai mult să adopte sunt cele care au cele mai puține opțiuni reale.

Și deși câinii de talie mare sunt doar o parte dintre animalele care ajung în adăposturi, aceștia sunt și cei care stau cel mai mult acolo sau sunt adoptați mai rar decât cei mici sau medii. Astfel, oamenii aleg ceea ce le permite chiria, bugetul și timpul, iar la final, tot câinii de talie mare ajung să plătească prețul acestor limite.

