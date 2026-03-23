Pe 23 martie, iubitorii de animale din întreaga lume marchează Ziua Națională a Cățelușului (National Puppy Day), o ocazie dedicată nu doar celebrării bucuriei aduse de câini, ci și conștientizării problemelor legate de abandon și adopție.

Ziua Națională a Cățelușului: Campanii de adopție și evenimente dedicate animalelor

Cu această ocazie, au fost organizate numeroase târguri de adopție, dar și evenimente dedicate conștientizării importanței adopțiilor, reducerea abandonului și pentru o mai mare atenție asupra bunăstării animalelor.

Această zi a fost inițiată în 2006 de Colleen Paige, expert în comportamentul animalelor, cu scopul de a încuraja adopția și de a atrage atenția asupra fenomenului „puppy mills”, tradus prin crescătorii comerciale unde animalele sunt adesea ținute în condiții precare.

Deși nu este o sărbătoare oficială, Ziua Cățelușului este celebrată anual pe 23 martie și a devenit, în timp, un fenomen global, marcat prin campanii, evenimente și milioane de postări online.

Evenimente pentru animale în lume

În Coreea de Sud, de exemplu, ediția din 2026 a fost însoțită de campanii ample de adopție și implicare socială. Companii și organizații au donat hrană pentru animale și au promovat mesajul „Adopt, don’t shop”, încurajând oamenii să adopte câini din adăposturi.

Tot aici, evenimentul a fost completat de acțiuni publice și inițiative creative, precum produse personalizate dedicate animalelor de companie, semn al unei culturi în creștere în jurul relației om–animal. În paralel, înainte de această zi, la Seul a avut loc și un târg dedicat industriei pet — K-Pet Fair 2026, unde au fost prezentate produse și servicii pentru animale, confirmând amploarea fenomenului la nivel global, potrivit Chosun.com.

În Statele Unite și Europa, Ziua Cățelușului este marcată prin campanii de adopție în adăposturi, acțiuni de voluntariat, donații de hrană și produse pentru animale și postări pe rețelele sociale cu hashtagul #NationalPuppyDay.

Specialiștii subliniază că această zi nu este doar despre fotografii cu pui de câine, ci despre responsabilitate pe termen lung. De la o inițiativă pornită în SUA, Ziua Națională a Cățelușului a devenit un eveniment global, reflectând schimbarea modului în care oamenii privesc animalele de companie – adevărați membri ai familiei.

