Ziua Internațională a Sterilizării: Campanie de conștientizare în județul Gorj (FOTO)

Raluca Alexe 24 februarie 0 comentarii
Un câine stând după o poartă și o femeie care împarte pliante despre importanța sterilizării sursa foto: colaj, Facebook - Protecția Animalelor CJ Gorj

Ziua Internațională a Sterilizării a fost marcată astăzi în județul Gorj prin acțiuni de conștientizare a importanței acestei proceduri. Reprezentanții serviciilor de specialitate au discutat cu localnicii despre obligația legală și responsabilitatea de a-și steriliza animalele.

Ziua Internațională a Sterilizării, celebrată prin conștientizare în Gorj

În cadrul acțiunilor din teren a celor de la Protecția Animalelor Gorj, autoritățile au reamintit locuitorilor că au obligația de a-și steriliza și microcipa câinii din gospodării, conform legislației în vigoare. Personalul a subliniat că aceste lucruri sunt esențiale pentru prevenirea înmulțirii necontrolate și abandonului.

„Am întâlnit proprietari care și-au sterilizat câinii și care respectă aceste obligații. Mulți dintre ei susțin aplicarea sancțiunilor pentru cei care nu respectă legea, deoarece lipsa responsabilității duce la abandon și la creșterea numărului de câini fără stăpân. Sterilizarea reduce numărul de pui nedoriți, iar microciparea permite identificarea rapidă a câinilor și responsabilizarea proprietarilor”, se arată pe pagina de Facebook a Protecției Animalelor CJ Gorj, postarea integrală fiind disponibilă AICI.

Începând cu data de 1 martie, serviciul va demara noi campanii de sterilizare la nivelul județului Gorj. Localitățile și perioadele exacte de desfășurare vor fi comunicate public în perioada următoare. Autoritățile încurajează cetățenii să își sterilizeze și să își microcipeze câinii, subliniind că respectarea legii contribuie atât la siguranța comunității, cât și la protecția animalelor.

sursa foto: colaj, Facebook - Protecția Animalelor CJ Gorj

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

