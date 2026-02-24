Ziua Internațională a Sterilizării a fost marcată astăzi în județul Gorj prin acțiuni de conștientizare a importanței acestei proceduri. Reprezentanții serviciilor de specialitate au discutat cu localnicii despre obligația legală și responsabilitatea de a-și steriliza animalele.

Ziua Internațională a Sterilizării, celebrată prin conștientizare în Gorj

În cadrul acțiunilor din teren a celor de la Protecția Animalelor Gorj, autoritățile au reamintit locuitorilor că au obligația de a-și steriliza și microcipa câinii din gospodării, conform legislației în vigoare. Personalul a subliniat că aceste lucruri sunt esențiale pentru prevenirea înmulțirii necontrolate și abandonului.

„Am întâlnit proprietari care și-au sterilizat câinii și care respectă aceste obligații. Mulți dintre ei susțin aplicarea sancțiunilor pentru cei care nu respectă legea, deoarece lipsa responsabilității duce la abandon și la creșterea numărului de câini fără stăpân. Sterilizarea reduce numărul de pui nedoriți, iar microciparea permite identificarea rapidă a câinilor și responsabilizarea proprietarilor”, se arată pe pagina de Facebook a Protecției Animalelor CJ Gorj, postarea integrală fiind disponibilă AICI.

Începând cu data de 1 martie, serviciul va demara noi campanii de sterilizare la nivelul județului Gorj. Localitățile și perioadele exacte de desfășurare vor fi comunicate public în perioada următoare. Autoritățile încurajează cetățenii să își sterilizeze și să își microcipeze câinii, subliniind că respectarea legii contribuie atât la siguranța comunității, cât și la protecția animalelor.

