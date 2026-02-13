Chișinău se confruntă cu o problemă tot mai gravă: câinii fără stăpân. Doar în 2025, peste 3.100 de locuitori au fost mușcați de astfel de animale, iar orașul pare să devină tot mai periculos pentru cei care se plimbă pe străzi.

Potrivit estimărilor publice, în prezent, în capitală trăiesc între 4.000 și 5.000 de câini fără adăpost, iar Primăria nu are o evidență clară a acestora. Deși în ultimii ani s-au cheltuit între 7 și 10 milioane de lei anual pentru gestionarea situației, lipsa unui plan coerent și a transparenței a făcut ca rezultatele să fie minime.

Adăposturile pentru câini sunt supraîncărcate, nu există un registru public al animalelor și responsabilitatea pare să fie pasată între autorități. Din păcate, numărul câinilor din stradă nu scade, iar riscul pentru locuitori rămâne ridicat.

Soluția PAS pentru 2026

Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău propune o soluție concretă și aplicabilă în 12–18 luni. Este vorba despre un program care să includă:

Capturarea câinilor fără stăpân

Sterilizarea și vaccinarea animalelor

Promovarea adopțiilor

Pentru implementarea acestui program, PAS propune alocarea a 20 de milioane de lei în bugetul 2026. Zinaida Popa, președinta fracțiunii, a declarat că această măsură va face orașul mai sigur și va proteja locuitorii de accidentele cauzate de câinii fără adăpost.

„Primăria trebuie să includă această soluție în buget. Este momentul să avem un plan real și transparent pentru siguranța cetățenilor și bunăstarea animalelor”, a subliniat Zinaida Popa.